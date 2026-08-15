कुशीनगर में छात्रों के दो गुट भिड़े, सिर में चोट लगने से युवक की मौत

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के चकबंदी चौराहे पर छात्रों के दो गुटों के बीच हुई मारपीट में एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई. घटना पुलिस चौकी से महज चंद कदम की दूरी पर हुई. मारपीट में दोनों पक्षों के कई छात्र घायल हुए हैं. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. छात्रों के दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई. इस दौरान कई छात्रों को चोटें आईं.

छात्र की मौत के बाद, लोगों ने तोड़ा आरोपी छात्र के घर का गेट

मारपीट के दौरान करन साहनी नामक छात्र के सिर में गंभीर चोट लग गई. स्थानीय लोगों और परिजनों ने घायल छात्रों को कप्तानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. करन साहनी दूसरे स्कूल का छात्र था और दोस्तों के साथ हुई मारपीट में शामिल था. उसकी हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया. जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही करन की मौत हो गई.

करन की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. घटना से लोग आक्रोशित हो गए. लोगों ने आरोपी छात्रों के घर हंगामा किया और उनका गेट तोड़ने का प्रयास किया . सूचना पर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई घटना के बाद तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस ने दो छात्रों को गिरफ्तार भी कर लिया है.

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तीन दिन पहले भी हैंड पंप पर पानी पीने को लेकर हुआ था झगड़ा

दरअसल कप्तानगंज नगर में स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में क्लास 11 में पढ़ने वाले रंजीत यादव और क्लास 10 के छात्र प्रिंस साहनी के बीच तीन दिन पूर्व हैंड पंप पर पानी पीने को लेकर विवाद हो गया था. उसी झगड़े को लेकर आज दोनों छात्रों के बीच फिर विवाद हुआ.

इसके बाद गुटबंदी में छात्रों ने अपने-अपने गुट को बुलाकर मारपीट शुरू कर दी. इसी मारपीट वाले गुट में दूसरे स्कूल में पढ़ने वाला करन भी शामिल था. इसी मारपीट के दौरान करन साहनी के सिर में गंभीर चोट लग गई, जिसके बाद परिजन जिला अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. अपर पुलिस अधिक्षक सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि मारपीट के दौरान छात्र की मौत हुई थी, जिसके बाद पूछताछ के बाद आरोपी दो छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है. मौके पर शांति व्यवस्था कायम है.

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