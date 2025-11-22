CM योगी का आज प्रयागराज दौरा, माघ मेले की तैयारियों का निरीक्षण और संगम पर करेंगे गंगा पूजन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शनिवार (22 नवंबर) को एक दिवसीय दौरे पर प्रयागराज आ रहे हैं, जहां वे तीन जनवरी से शुरू होने जा रहे माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेंगे. इसके अलावा मुख्यमंत्री कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे. सीएम योगी के दौरे को लेकर पुलिस पर प्रशासन के अधिकारियों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं.

सीएम के दौरे को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ शहर में करीब 2 घंटे 40 मिनट तक रहेंगे. सीएम योगी सुबह 10:00 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पर आएंगे. इसके बाद 10:05 से 10:20 बजे सिविल लाइन स्थित होटल में एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होंगे. 10:25 बजे शहर उत्तरी से बीजेपी विधायक हर्षवर्धन बाजपेई के रामबाग स्थित आवास पर जाएंगे. सीएम योगी यहां पर बजरंगबली की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. इसके बाद सीएम योगी 10:50 बजे संगम नोज आएंगे.

गंगा पूजन के बाद करेंगे निरीक्षण

सीएम योगी संगम नोज पर गंगा पूजन करेंगे, सीएम योगी माघ मेले के सकुशल और निर्विघ्न संपन्न होने की कामना करेंगे. इस मौके पर सीएम मेला क्षेत्र का भी निरीक्षण करेंगे. गंगा पूजन के बाद सीएम योगी 11:25 बजे बड़े हनुमान मंदिर बंधवा जाएंगे. हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन और आरती करेंगे. इसके बाद 11:45 बजे सीएम योगी प्रयागराज मेला प्राधिकरण कार्यालय जाएंगे. 12:15 बजे तक सीएम योगी माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा करेंगे. सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 12:20 पर परेड मैदान हेलीपैड से बमरौली रवाना होंगे. दोपहर 12:40 बजे बमरौली एयरपोर्ट से उदयपुर के लिए सीएम योगी रवाना हो जाएंगे.

गंगा पूजन की विशेष तैयारी

वहीं सीएम योगी को संगम नोज पर तीर्थ पुरोहित दीपू मिश्रा गंगा पूजन कराएंगे. गंगा पूजन को लेकर उन्होंने खास तैयारी की है. चांदी के कलश से सीएम योगी आदित्यनाथ त्रिवेणी का अभिषेक करेंगे. उन्होंने कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ संत हैं. इसलिए वह जब पूजा अर्चना करते हैं तो वह देश और प्रदेश के कल्याण की ही कामना करते हैं.