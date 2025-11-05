उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बुधवार (5 नवंबर) को बड़ा ट्रेन हादसा हुआ. यहां चुनार रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के नीचे आने से लगभग 5 लोगों की कटकर मौत हो गई है. इस दर्दनाक हादसे का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया और मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को मौके पर पहुंचकर तुरंत राहत कार्य शुरू करने को कहा है और घायलों के समुचित उपचार के भी निर्देश दिए हैं. सीएम योगी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की.

ट्रेन से गलत दिशा में उतरने पर हुआ हादसा

बताया जा रहा है कि लोग रेलवे ट्रैक पैदल पार कर रहे थे जब अचानक कालका-हावड़ा एक्सप्रेस पटरी पर तेजी से आ गई. ट्रेन के नीचे करीब 6 लोग आ गए और बुरी तरह कट गए. वहां मौजूद लोगों का कहना है कि हादसा इतना भीषण था कि हादसे का शिकार हुए लोगों के शरीर के चिथड़े उड़ गए.

ये सभी यात्री कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए आए थे और ट्रेन से गलत दिशा में उतरने के कारण हादसे का शिकार हो गए. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और राहत-बचाव कार्य जारी है. रेलवे प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं. चुनार स्टेशन परिसर पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया है.

चुनाव ट्रेन हादसे पर आया रेलवे का बयान

रेलवे के मुताबिक, आज (बुधवार, 5 नवंबर) की सुबह चोपन चुनार पैसेंजर ट्रेन से कुछ लोग मिर्जापुर के चुनार रेलवे स्टेशन पहुंचे, लेकिन मुख्य दरवाजे के बजाय ट्रेन के दूसरे दरवाजे से दूसरी लाइन पर उतर गए. तभी कालका-हावड़ा ट्रेन लाइन पर आ गई और लोग उसकी चपेट में आ गए.

रेलवे ने की 5 लोगों की मौत की पुष्टि

रेलवे ने अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है. हालांकि, यह भी कहा गया है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है. रेलवे के मुताबिक, ये MRO यानी Man Run Over का मामला है. आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के स्नान को लेकर प्लेटफार्म पर पहले से काफी भीड़ भी चल रही थी.

चुनार स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-4 पर हादसा

चोपन-चुनार पैसेंजर ट्रेन से ये यात्री चुनार रेलवे स्टेशन पर उतरे थे. यह ट्रेनचुनार रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर चार पर रुकी थी. यात्री रेलवे ट्रैक क्रॉस करके एक नंबर प्लेटफार्म होते हुए गंगा स्नान के लिए जाना चाहते थे. तभी कालका-हावड़ा ट्रेन ट्रैक से गुजर रही थी और कई यात्री इस ट्रेन की चपेट में आ गए.

मरने वालों की हुई पहचान, नाम की लिस्ट जारी

चुनार रेलवे स्टेशन पर हुए इस भयंकर हादसे में मरने वालों के नाम सामने आ गए हैं. हादसे का शिकार ज्यादातर महिलाएं हुई हैं. इनमें-

सविता (पत्नी राजकुमार)

साधना (पुत्री विजय शंकर)

शिवकुमारी (पुत्री विजय शंकर)

अप्पू देवी (पुत्री श्याम प्रसाद)

सुशीला देवी (पत्नी मोतीलाल) शामिल हैं, जिन्हें मृत घोषित किया गया है.