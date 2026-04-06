अब बिना एड्रेस प्रूफ मिलेगा गैस कनेक्शन! LPG संकट के बीच नोएडा-गाजियाबाद में BPCL की नई सुविधा

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उत्तर प्रदेश में नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में रहने वाले उन प्रवासियों, मजदूरों और छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. वे किराए के मकान में रहने के कारण एड्रेस प्रूफ नही दे पाते थे जिसकी वजह से उन्हे गैस कनेक्शन लेने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. लेकिन अब भारत पेट्रोलियम (BPCL) ने इस समस्या का समाधान निकाला है. 'मिनी भारत गैस' के साथ अब लोग बिना किसी एड्रेस प्रूफ के तुरंत गैस कनेक्शन हासिल कर रहे हैं.

नोएडा और गाजियाबाद के क्षेत्रों में 'फ्री ट्रेड एलपीजी अभियान चलाया जा रहा है, भारत पेट्रोलियम के प्रदेशिक प्रबंधक सुकेश आजाद का कहना है कि हमारा मुख्य टारगेट वे लोग हैं जिनके पास वैध एड्रेस प्रूफ नहीं है. खासकर नोएडा के लेबर चौक, झुग्गी-झोपड़ियों और औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वाले लोग, जो पते के अभाव में बड़ा सिलेंडर नहीं ले पाते थे. अब वे सिर्फ अपना एक आईडी प्रूफ (आधार कार्ड आदि) दिखाकर यह कनेक्शन ले सकते हैं.

कैंप लगाकर कर रहा जागरूक

भारत पेट्रोलियम ने पिछले 10-12 दिनों से जगह-जगह कैंप लगाकर लोगों को इस सुविधा के बारे में लोगो को जागरूक कर रहा है. आम जनता को भी स्कीम पसंद आ रही है. अब तक 5 हजार से ज्यादा कनेक्शन लगाये चुके है. जियाउल हक कहते है कि हम रामपुर से यहां काम करने आए हैं. खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती थी, एड्रेस प्रूफ यहां का है नहीं. अब ये छोटा सिलेंडर मिला है तो बहुत राहत है. ये एक हफ्ते तक चल जाता है और रिफिल कराना भी आसान है.

वहीं राम कुमार का कहना है कि मेरे पास बड़ा सिलेंडर नहीं था. ये छोटा सिलेंडर मिलने से बहुत फायदा होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कागजी झंझट नहीं है.

नोएडा में प्रमुखता से प्रचार

भारत पेट्रोलियम पिछले 15 दिनों से नोएडा के प्रमुख चौकों और इंडस्ट्रीज के सामने कैंप लगाकर इस योजना का प्रचार कर रहा है. बीपीओ कर्मचारी, छात्र और प्रवासी मजदूर-सभी के लिए यह 'मिनी भारत गैस' वरदान साबित हो रहा है. अवैध रिफिलिंग के खतरे से बचने के लिए यह एक सुरक्षित और बेहतरीन विकल्प है.