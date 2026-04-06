BJP के स्थापना दिवस पर अखिलेश यादव का तीखा जुबानी हमला, कहा- इन्होंने कभी झंडा नहीं अपनाया
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा जुबानी हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने कभी तिरंगे को अपना नहीं माना.
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर तीखी टिप्पणी की है. सोमवार, 6 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र कन्नौज पहुंचे अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वह दल है जिन्होंने कभी भारत का झंडा नहीं अपनाया, उनके संघी साथी, अनरजिस्टर्ड, अंडरग्राउंड लोगों ने कभी भारत का झंडा स्वीकार नहीं किया था. न ये समाजवादी हैं और न ही संविधान को मानने वाले लोग हैं.
उन्होंने कहा किसंविधान, लोकतंत्र, आरक्षण और PDA बचे. बाबा साहब, लोहिया जी और नेताजी ने जो रास्ता दिखाया है उसको लेकर हम लोग काम करेंगे. समाजवादी सरकार बनने जा रही है इसलिए भाजपाई लोग घबराए हुए हैं.
महिला आरक्षण के मुद्दे पर कन्नौज सांसद ने कहा कि समाजवादी पार्टी भी इस पक्ष में है कि महिलाओं को आरक्षण, सम्मान, अधिकार मिले. लेकिन जब आबादी के हिसाब से देने की बात आ रही है, जब गिनती ही गलत है, 2011 की गिनती कर रहे और आज 2026 है, आबादी बढ़ गई है. इनकी नियत ही नहीं है आरक्षण देने की.
कन्नौज की सभी सीटें जीतेंगे- अखिलेश
वहीं पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब जनता से हार जाती है तब इलेक्शन कमीशन से मिलकर साजिश और षड्यंत्र करती है.
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एलपीजी, पेट्रोल और डीजल के संकट के दावों पर सपा चीफ ने कहा कि यह लोग खाली सिलेंडर तो दे सकते हैं लेकिन भरे सिलेंडर नहीं दे पाएंगे. जैसे खाद की बोरी में चोरी की इन्होंने वैसे सिलेंडर आप नपवा लो तो वजन कम है उसमें.
अखिलेश ने वर्ष 2027 में प्रस्तावित चुनाव पर कहा कि हम लोगों को 2027 की तैयारी करनी है और कन्नौज में तीनों सीटें जीतनी हैं. यहां से समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीतकर जा रही है.
सपा नेता ने ईरान, इजरायल और अमेरिका युद्ध पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि हम समाजवादी लोग हमेशा युद्ध के खिलाफ रहे हैं इसलिए जल्दी से जल्दी युद्ध खत्म हो. युद्ध खत्म होगा तो अर्थव्यवस्था जो खराब हो रही है वह सुधरेगी.
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Source: IOCL