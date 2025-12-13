यूपी में बीजेपी के नए अध्यक्ष के सामने होंगी बड़ी चुनौतियां, मिशन-27 से पहले है ये सेमीफाइनल

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जल्द नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है. लेकिन जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनेगा उसके लिए यह जिम्मेदारी आसान नहीं मानी जा रही है. 14 दिसंबर को यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, जबकि 13 दिसंबर को नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

यह चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि नए अध्यक्ष को 2026 के पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूती देनी होगी. इसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले झटके से पार्टी को उबारना भी एक बड़ी चुनौती होगी.

क्यों कठिन होगा नया अध्यक्ष का रास्ता?

उत्तर प्रदेश में नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सामने कई राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियां होंगी. 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने OBC और दलित समाज के बड़े वर्ग को अपने पक्ष में कर लिया, जिससे बीजेपी 80 में से केवल 33 सीटों पर सिमट गई. इस चुनावी नतीजे ने संगठन की रणनीति पर सवाल खड़े किए.

अब नए प्रदेश अध्यक्ष के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी छिटके हुए वोट बैंक को दोबारा जोड़ने की होगी. 2026 के पंचायत चुनाव संगठन की जमीनी पकड़ को परखेंगे, जबकि 2027 का विधानसभा चुनाव सत्ता का रास्ता तय करेगा. ऐसे में सामाजिक संतुलन, संगठनात्मक अनुशासन और चुनावी रणनीति तीनों मोर्चों पर एक साथ काम करना आसान नहीं होगा.

चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची का गणित

यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए आज नामांकन होना है. चुनाव अधिकारी डॉ. महेंद्र नाथ पांडे ने प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय पार्षदों के चुनाव के लिए मतदाता सूची जारी कर दी है. इस सूची में कुल 425 प्रदेश परिषद सदस्य शामिल हैं. इसके अलावा 5 लोकसभा सांसद, 8 विधान परिषद सदस्य, 26 विधायक, जिलों और महानगरों के अध्यक्ष भी मतदाता सूची का हिस्सा हैं.

पार्टी संगठन की यह संरचना यह दिखाती है कि प्रदेश अध्यक्ष का चयन केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि व्यापक संगठनात्मक सहमति से जुड़ा निर्णय है. प्रदेश अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान 14 दिसंबर को किया जाएगा, जिस पर पूरे प्रदेश की सियासी नजरें टिकी रहेंगी.

नामांकन, संभावित चेहरे और बड़ा शक्ति प्रदर्शन

उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के लिए आज शनिवार 13 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक नामांकन होगा. प्रदेश अध्यक्ष की रेस में केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे माना जा रहा है, जबकि धर्मपाल लोधी के नाम की भी संगठन में चर्चा है. प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान के मौके पर बीजेपी ने प्रदेशभर से संगठन और सरकार से जुड़े नेताओं को आमंत्रित किया है.

कार्यक्रम में सभी जिलाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष और सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे. यह आयोजन केवल एक नियुक्ति नहीं बल्कि आने वाले चुनावी संघर्षों से पहले संगठन की एकजुटता और ताकत दिखाने का मंच भी माना जा रहा है.