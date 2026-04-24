मेरठ में पेटीज के पैसे मांगने पर बेकरी संचालक को कार सवारों ने मारी गोली, हालत गंभीर

उत्तर प्रदेश के मेरठ से अपराध की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, यहां पेटीज के पैसे मांगने विवाद में कार सवार दो बदमाशों ने बेकरी संचालक को गोली मार दी. घायल शख्स को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. गोलीबारी की घटना वहीं लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है.

घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यह घटना नौचंदी थाना क्षेत्र सामने आई है, यहां गुरुवार 23 अप्रैल को कार सवार बदमाशों ने पेटीज के पैसे मांगने के विवाद में डिलीशियस बेकरी के संचालक को गोली मार दी. हमले में गंभीर रूप से घायल हुए युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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पेटीज के पैसे मांगने पर आरोपियों ने मारी गोली

बताया जा रहा है कि एफ ब्लॉक शास्त्रीनगर में पीवीएस रोड पर डिलीशियस बेकरी है. बृहस्पतिवार की शाम कार सवार दो युवकों ने बेकरी से पेटीज खरीदी. इस दौरान दुकान पर बैठे अनिल के भतीजे राहुल ने युवकों से पेटीज के पैसे मांगे तो उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया. राहुल ने विरोध किया तो एक युवक ने राहुल पर गोली चला दी. पेट में गोली लगने से राहुल लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया.

पुलिस ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी का किया दावा

उधर, बेकरी में मौजूद स्टाफ और ग्राहकों में हड़कंप मच गया. इसी अफरा-तफरी का फायदा उठाकर कार सवार दोनों युवक फरार हो गए. घायल राहुल को तत्काल एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उसकी हालत गंभीर बनी है. जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने कन्फेक्शनरी की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है. वहीं इस घटना के बाद लोगों डर और दहशत का माहौल है. साथ ही आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है.

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