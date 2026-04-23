UP Elections 2027: 'यूपी चुनाव में कांग्रेस को मिले 200 सीट नहीं तो...' अखिलेश यादव के पुराने दोस्त की पार्टी से उठी मांग
UP Elections 2027 से पहले सपा के पुराने दोस्त RLD ने मांग की है कि कांग्रेस को कम से कम 200 सीटें दी जाएं. तभी कांग्रेस का सम्मान होगा.
- रालोद ने सपा से कांग्रेस को 200 सीटें देने की मांग की.
- रालोद नेता ने कांग्रेस के गौरव और योगदान का किया जिक्र.
- यह टिप्पणी सपा-कांग्रेस गठबंधन पर तंज मानी जा रही है.
- कांग्रेस यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में.
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के पुराने सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल ने मांग की है की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 200 सीटें दी जाएं.
वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में सपा के सहयोगी रह चुकी रालोद के नेता रोहित अग्रवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह पोस्ट की. रालोद नेता की ओर से यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब बीते दिनों सपा सुप्रीमो ने कहा था कि मुद्दा सीट का है ही नहीं, जो जहां से जीत सकता है, वहां से लड़ेगा.
रोहित अग्रवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा-हमें पूर्ण विश्वास है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन धर्म का पालन करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सम्मानजनक रूप से 200 सीटें देगी. कांग्रेस देश की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक पार्टी है-इससे कम सीटें देना उसके गौरव और योगदान का अपमान होगा.
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यूपी चुनाव में क्या है कांग्रेस का मूड?
बता दें रालोद फिलहाल भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का हिस्सा है. पार्टी नेता की यह पोस्ट कांग्रेस और सपा के रिश्तों पर तंज मानी जा रही है.
हमें पूर्ण विश्वास है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन धर्म का पालन करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सम्मानजनक रूप से 200 सीटें देगी।— Rohit Agarwal (@rohitagarwal850) April 23, 2026
कांग्रेस देश की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक पार्टी है—इससे कम सीटें देना उसके गौरव और योगदान का अपमान होगा।
कई मौकों पर कांग्रेस की यूपी इकाई की ओर से यह कहा गया है कि हम सभी 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं. बीते ही दिनों एबीपी लाइव से बात करते हुए यूपीसीसी चीफ अजय राय ने वाराणसी जिले में विधानसभा सीटों का जिक्र करते हुए संकेत दिए थे कि अधिकतर सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी.
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Source: IOCL