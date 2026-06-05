गोरखपुर में ऑटो की EMI के लिए नहीं मिले पैसे, पिता ने 2 मासूम बच्चों को दही में जहर देकर मारा

यूपी के गोरखपुर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली और हृदय विदारक घटना सामने आई है. यहां एक पिता ही अपने मासूम बच्चों का कातिल बन गया. पैसों की सनक में अंधे हुए एक शख्स ने अपने ही दो मासूम बच्चों को दही में जहर मिलाकर मौत के घाट उतार दिया. इस दर्दनाक वारदात में 5 वर्षीय बेटे और 8 वर्षीय बेटी की तड़प-तड़प कर मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है.

यह खौफनाक वारदात गोरखपुर के गीडा थाना क्षेत्र के बरवार खुर्द इलाके की है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी सत्यम कन्नौजिया पेशे से ऑटो चालक है. मृत बच्चों की दादी शकुंतला ने बताया कि सत्यम अपने ऑटो की ईएमआई (EMI) भरने के लिए उनसे रुपयों की मांग कर रहा था. बुजुर्ग माता-पिता ने जब कहा कि वे बुढ़ापे में इतने पैसे कहां से लाएंगे, तो सत्यम गुस्से से पागल हो गया. इसी सनक में उसने अपने ही बच्चों की जान लेने की खौफनाक साजिश रच डाली.

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दही में मिलाया जहर, बड़ी बेटी ने नहीं खाया तो बची जान

जानकारी के अनुसार, सत्यम की पत्नी संजू देवी गोरखपुर स्थित एक सुपर बाजार में काम करती हैं. गुरुवार (4 जून) की शाम वह अपनी ड्यूटी पर गई हुई थीं और घर पर तीन बच्चे- प्रज्ञा (11 वर्ष), प्राची उर्फ परी (8 वर्ष) और अक्षत (5 वर्ष) मौजूद थे.

देर शाम करीब 8 बजे आरोपी सत्यम घर पहुंचा और वह बच्चों के लिए दही लेकर आया था, जिसमें उसने पहले से ही कोई जहरीला पदार्थ मिला रखा था. उसने तीनों बच्चों को दही खाने के लिए दिया. छोटी बेटी प्राची और बेटे अक्षत ने दही खा लिया, जबकि बड़ी बेटी प्रज्ञा ने दही खाने से मना कर दिया. कुछ ही देर में दोनों बच्चों की हालत बिगड़ने लगी. बच्चों को तड़पता देख आरोपी पिता मौके से फरार हो गया.

11 साल की बेटी ने दिखाई हिम्मत, अस्पताल में टूटी सांसें

बच्चों की हालत बिगड़ती देख 11 साल की प्रज्ञा ने हिम्मत दिखाई और तुरंत अपने दादा और बुआ को घटना की जानकारी दी. परिजन आनन-फानन में मौके पर पहुंचे और दोनों बच्चों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले गए. वहां से उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज (BRD Medical College) रेफर कर दिया गया. इलाज के दौरान शुक्रवार (5 जून) सुबह 8 साल की प्राची और 5 साल के अक्षत ने दम तोड़ दिया.

दादा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज, आरोपी गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही गीडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. गोरखपुर के क्षेत्राधिकारी (CO) गीडा, योगेंद्र सिंह ने बताया कि बच्चों के बाबा (दादा) अनिल कनौजिया की तरफ से थाने में तहरीर दी गई है. तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपी पिता सत्यम को हिरासत में ले लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. इस घटना से पूरे इलाके में मातम और आक्रोश का माहौल है.

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