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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMainpuri News: मैनपुरी में डिंपल यादव ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से की मुलाकात, सपा के कई नेता भी थे साथ

Mainpuri News: मैनपुरी में डिंपल यादव ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से की मुलाकात, सपा के कई नेता भी थे साथ

Mainpuri News In Hindi: मैनपुरी में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का भव्य स्वागत हुआ. मंच पर सपा सांसद डिंपल यादव मौजूद रहीं. शंकराचार्य ने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की.

By : अर्पित चतुर्वेदी | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 05 Jun 2026 11:11 PM (IST)
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ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मैनपुरी आगमन पर आज शहर में एक अलग ही राजनीतिक और धार्मिक रंग देखने को मिला. शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित समाजवादी पार्टी (SP) कार्यालय के पास आयोजित उनके स्वागत कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी. इस कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि मंच पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव (Dimple Yadav) समेत सपा के कई विधायक, सांसद और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

कार्यक्रम के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गौ संरक्षण और भारतीय संस्कृति पर अपने विचार रखे. उन्होंने अपनी पुरानी मांग को दोहराते हुए कहा कि 'गाय को राष्ट्रमाता' घोषित किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति, आस्था और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आधार है. गौ सेवा केवल एक धार्मिक विषय नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज और मानवता से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा है.

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मुस्लिमों ने किया समर्थन, पेश की सौहार्द की मिसाल

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि इस कार्यक्रम में उस वक्त सामाजिक समरसता का एक अद्भुत और अलग संदेश देखने को मिला, जब मुस्लिम समाज के लोगों ने भी मंच से गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की शंकराचार्य की मांग का खुला समर्थन किया. मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने मंच से कहा कि देश में भाईचारा और आपसी सौहार्द बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इसलिए गौ संरक्षण को सामाजिक सम्मान के रूप में देखा जाना चाहिए.

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उन्होंने कहा कि  यह धार्मिक कार्यक्रम राजनीतिक दृष्टि से भी काफी अहम रहा. अपने संबोधन के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर निशाना साधा और उन्हें कई मुद्दों पर घेरने का प्रयास किया. वहीं, दूसरी तरफ उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की खुलकर प्रशंसा की और समाज में एकता बनाए रखने की अपील की.

कार्यक्रम स्थल पर शंकराचार्य के स्वागत के लिए जगह-जगह फूल मालाओं और जयकारों के साथ लोगों ने उनका भव्य अभिनंदन किया. सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात रहा. मंच पर सपा के बड़े चेहरों और मुस्लिम समाज की मौजूदगी के चलते मैनपुरी का यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही कारणों से चर्चा का विषय बन गया है.

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Published at : 05 Jun 2026 11:10 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Mainpuri News Shankaracharya Avimukteshwaranand Dimpal Yadav
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