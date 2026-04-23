उत्तर प्रदेश माद्यमिक शिक्षा परिषद् की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड 2026 का परिणाम जारी कर दिया गया है. जिसमें हाई स्कूल और इंटर दोनों में लड़कियों ने बाजी मारी है. इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सफल छात्र-छात्राओं को बधाई देते हुए उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है.

मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस संबंध में पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा, “उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों एवं शिक्षकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. यह सफलता आपके अथक परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है. आप सभी विद्यार्थी भविष्य में भी इसी लगन, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के साथ सफलता के नित नए आयाम स्थापित करें, मां सरस्वती से यही प्रार्थना है.

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इंटर में शिखा वर्मा ने किया टॉप

इंटरमीडिएट में प्रथम स्थान शिखा वर्मा 97.60 प्रतिशत, द्वितीय स्थान 97.20 नंदिनी गुप्ता और श्रिया वर्मा, तृतीय स्थान पर सुरभि यादव औरपूजा सुरभि यादव और पूजा पाल को 97 फीसदी अंक मिले. हाई स्कूल में प्रथम स्थान 97.83 कशिश वर्मा व अंशिका वर्मा समान अंक, द्वितीय स्थान 97.50 अदिति,तृतीय स्थान 97.33 अर्पिता, ऋषभ साहू और परी वर्मा समान अंक प्राप्त किये.

यहां बता दें कि हाईस्कूल में 90.42 फीसदी परीक्षार्थी पास हुए हैं. इंटरमीडिएट में 80.38 फ़ीसदी परीक्षार्थी पास हुए हैं. हाईस्कूल में बालकों के उत्तीर्ण का प्रतिशत 87.30 और बालिकाओं के उत्तीर्ण का प्रतिशत 93.76 रहा. इंटरमीडिएट में बालकों के उत्तीर्ण का प्रतिशत 75.04 और बालिकाओं के उत्तीर्ण का प्रतिशत 86.32 रहा.

प्रयागराज में हुई प्रेस कांफ्रेंस

यूपी बोर्ड मुख्यालय में ठीक शाम 4:00 बजे यूपी बोर्ड के सभापति डॉ महेंद्र देव और सचिव भगवती सिंह ने संयुक्त रूप से रिजल्ट किया घोषित. यूपी बोर्ड के 50 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने भाग लिया. बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन के बाद रिकॉर्ड 20 दिनों में रिजल्ट घोषित किया है.नकल विहीन परीक्षा के लिए सभी को बढ़ाई दी गयी है.

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