मेरठ में एक और BLO ने की जान देने की कोशिश, हालत नाजुक, परिजन ने लगाया काम के दबाव का आरोप

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य में लगे बीएलओ की खुदकुशी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, ताजा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ से सामने आया है. मेरठ में एक बीएलओ ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की. बीएलओ की हालात गंभीर बनी हुई है.

जानकारी के मुताबिक, यह घटना मेरठ के पल्लवपुरम थाना क्षेत्र से सामने आई है. यहां मतदाता सूची संशोधन कार्य में लगे बीएलओ मोहित कुमार ने मंगलवार 2 दिसंबर की शाम जहरीला पदार्थ खा लिया. घटना के बाद परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, जहाँ उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. परिजनों का आरोप है कि काम के दवाब और डांट फटकार के चलते मोहित ने जहर का सेवन किया है , इस दौरान हॉस्पिटल में मोहित के साथी कर्मचारियों ने हंगामा भी किया

परिजनों ने काम के प्रेशर का लगाया आरोप

परिवार का कहना है कि मोहित कई दिनों से लगातार SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) से जुड़े काम में जुटे थे. उन पर निर्धारित संख्या में फॉर्म भरने का अत्यधिक दबाव बनाया जा रहा था. परिवार का आरोप है कि काम में थोड़ी कमी रह जाने पर उन्हें वरिष्ठों की कड़ी फटकार का सामना करना पड़ा, जिससे वे मानसिक रूप से टूट गए. फिलहाल मोहित की हालातभी स्थिर है

साथी कर्मचारियों हंगामा, अधिकारी बोले- होगी जांच

मंगलवार को भी उनके सुपरवाइजर के साथ कहासुनी होने की बात सामने आई, जिसके बाद मोहित ने यह कदम उठाया. मोहित की खबर सुनते ही उनके साथी कर्मचारी भी हॉस्पिटल पहुंचे और नाराजगी जताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी. उधर, जिला प्रशासन ने कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और यदि किसी अधिकारी की गलती पाई जाती है तो कार्रवाई होगी.

