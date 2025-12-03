वाराणसी में सीएम योगी की सुरक्षा में चूक, मंच तक पहुंचा शराबी युवक, किया गया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार (2 दिसंबर 2025) को वाराणसी दौरे पर थे. इस दौरान वह वाराणसी के सबसे खूबसूरत नमो घाट पर आयोजित काशी तमिल संगमम में पहुंचे थे. इसी बीच सीएम योगी के मंच के आसपास कुछ ऐसा हुआ जो सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है. दरअसल सीएम योगी के मंच तक एक युवक सुरक्षा घेरा तोड़कर पहुंचना चाहता था, लेकिन आसपास मौजूद कमांडो ने बिना समय गवाए उसे पकड़ लिया.

पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया

वहीं वाराणसी पुलिस का इस मामले पर कहना है किउस व्यक्ति को मंच तक पहुंचने से पहले ही तत्काल हिरासत में ले लिया गया, और उससे सघन पूछताछ की जा रही है. प्रथम दृष्ट्या व्यक्ति अत्यधिक नशे में है और परिजनों द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया गया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

नमो घाट पर सीएम के मंच के आसपास से जुड़ा यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी देखी जा रही है. हालांकि इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सहज भाव में दिखे.

दरअसल, वाराणसी के नमो घाट पर 'काशी-तमिल संगमम' का आयोजन किया गया है. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा अन्य मेहमान भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे. कार्यक्रम में सबकुछ ठीक ठाक चल रहा था, तभी नशे की हालत में एक युवक सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए सीएम योगी के मंच तक जा पहुंचा. युवक ने मंच के पास पहुंचकर हंगामा शुरू करने की कोशिश की. हालांकि, सुरक्षा कर्मियों ने उसे वहां से हटाया.

