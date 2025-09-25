उत्तर प्रदेश के मेरठ में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है. मेरठ पुलिस ने 'भगवा लव ट्रैप' नाम से सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वाले अलीगढ़ निवासी फिरोज को बिहार से गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी मुस्लिम युवतियों के वीडियो एडिट करके अपलोड करता था और दावा करता था कि हिंदू युवकों द्वारा 'भगवा लव ट्रैप' चलाया जा रहा है, जिससे समाज में धार्मिक तनाव फैल रहा था. इस मामले में गाजियाबाद से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ऐसे लोगों का एनकाउंटर करने की बात कही है.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 28 अप्रैल को तब सामने आया जब चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की एक मुस्लिम छात्रा ने थाना मेडिकल में शिकायत दर्ज कराई. सहपाठी के साथ उसका वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं और इसे 'भगवा लव ट्रैप' से जोड़ दिया गया, जिससे छात्रा की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची. शिकायत पर इंस्टाग्राम आईडी की जांच से पता चला कि यह अलीगढ़ के फिरोज द्वारा संचालित थी.

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि फिरोज कई सोशल मीडिया अकाउंट्स चला रहा था, जहां वह आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करता था. इन पोस्ट्स में दावा किया जाता था कि हिंदू युवकों से विवाह कर मुस्लिम युवतियां धर्म परिवर्तन के बाद वापस मुस्लिम धर्म में लौटाई जाएंगी.

इसका उद्देश्य सांप्रदायिक तनाव फैलाना था. साइबर जांच से यह भी सामने आया कि फिरोज खुद को 'धर्म का ठेकेदार' बताकर विदेशों से फंडिंग जुटाने की कोशिश कर रहा था, ताकि समाज में जहर घोल सके.

गैंग का खुलासा, मेरठ के अन्य नाम सामने

गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में फिरोज ने मेरठ के कुछ अन्य युवकों के नाम उजागर किए, जो इस साजिश में उसके साथी थे. पुलिस इन नामों की गहन जांच कर रही है और पूरे गैंग को पकड़ने की कोशिश में जुटी है.

एसएसपी डॉ. विपिन ताड़ा ने बताया कि आरोपी को अलीगढ़ और बिहार में दबिश देकर गिरफ्तार किया गया. पूछताछ जारी है ताकि उसके नेटवर्क और मकसद का पूरा खुलासा हो सके. खुफिया एजेंसियां भी इस मामले की निगरानी कर रही हैं. फिरोज के खिलाफ मेरठ में पहले से मामला दर्ज था, जिसके बाद वह बिहार भाग गया था.

बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का विवादित बयान

मामले पर मेरठ पहुंचे बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि ऐसी साजिश रचने वालों का पूरा एनकाउंटर कर देना चाहिए. पुलिस को ऐसे लोगों को शूट एट साइट कर देना चाहिए.

उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और विपक्षी दलों ने इसे सांप्रदायिक उन्माद भड़काने वाला बताया है. गुर्जर ने जोर देकर कहा कि समाज में शांति बिगाड़ने वालों को किसी भी सजा से कम नहीं मानना चाहिए.

पुलिस की सतर्कता

मेरठ पुलिस ने साइबर सेल की मदद से सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी है. एसएसपी ताड़ा ने चेतावनी दी कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी.