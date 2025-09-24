हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसपा का दामन थामे रहेंगे या बागी होंगे आजम खान? AIMIM नेता ने जवाब से सभी हैं हैरान

सपा का दामन थामे रहेंगे या बागी होंगे आजम खान? AIMIM नेता ने जवाब से सभी हैं हैरान

Rampur News: सपा नेता आजम खान के पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच एआईएमआईएम के प्रवक्ता असीम वकार ने प्रतिक्रिया में कहा कि यह उनका व्यक्तिगत फैसला है जो वह चाहेंगे, वह करेंगे.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 24 Sep 2025 06:25 PM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की रिहाई के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है. फिलहाल उनकी रिहाई के बाद तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. 

अब इस मामले पर एआईएमआईएम के प्रवक्ता सैयद असीम वकार ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि आजम खान के मन में क्या है, आगे वह क्या कदम उठाएंगे, यह वही बेहतर जानते हैं. बता दें आजम खान के बाहर आते ही सपा से तल्खी के बीच उनके पार्टी को छोड़ने की खबरें तेजी से फैल रही हैं.

आजम खान की रिहाई पर क्या बोले असीम वकार

असीम वकार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आजम खान ने लंबे समय तक राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ी है. उनका राजनीतिक अनुभव और उनका संघर्ष ही बताता है कि आगे उनका क्या रुख होगा. उन्होंने कहा कि आजम खान अपने फैसले खुद लेते हैं और समय आने पर ही उनका अगला कदम साफ होगा.

बातचीत में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में वह रहेंगे या नहीं या किस दल को वह सपोर्ट करेंगे यह फैसला भी आजम खान का खुद ही होगा. वहीं उन्होंने कहा कि मैं इतना कहूंगा कि बस उनके अगले कदम का इतंजार कीजिए जैसे ही वह कोई कदम उठाएंगे हमसे पहले आप लोगों को पता चल जाएगा. 

आजम खान को लेकर हो रही बयानबाजी

आजम खान की रिहाई के बाद समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जहां इसे बड़ी जीत मान रहे हैं, वहीं विपक्षी दलों में इसे लेकर अलग-अलग बयानबाजी हो रही है. अब एआईएमआईएम के प्रवक्ता का यह बयान चर्चा में है क्योंकि उन्होंने आजम खान के राजनीतिक भविष्य को लेकर संकेत देने से बचते हुए कहा कि फैसला वही करेंगे, यह किसी और को तय नहीं करना चाहिए.

बता दें जेल से बाहर आने के बाद हर किसी की निगाहें आजम खान के अगले कदम पर हैं. वह क्या फैसला लेते हैं या फिर समाजवादी पार्टी में ही रहकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा. फिलहाल आजम खान भी मीडिया से बातचीत में सीधे तौर पर अपने सियासी पत्ते नहीं खोल रहे हैं. 

और पढ़ें
Published at : 24 Sep 2025 06:25 PM (IST)
Tags :
UP NEWS AZam Khan Rampur News SAMAJWADI PARTY Syed Asim Waqar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हिंसा के रास्ते पर न चलें...', लेह में Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी तो सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान
'हिंसा के रास्ते पर न चलें...', लेह में Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी तो सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
भोजपुरी सिनेमा
'जया बच्चन ने मुझे डंडे से पीटा, मुझे दर्द हुआ...', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ का खुलासा
'जया बच्चन ने मुझे डंडे से पीटा, मुझे दर्द हुआ', भोजपुरी स्टार निरहुआ का खुलासा
इंडिया
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
Advertisement

वीडियोज

Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
Iphone 17 Update: Apple ने ये क्या कर दिया? iOS 26 अपडेट के बाद अब ये काम... |ABP LIVE
Reservation Promise: राहुल गांधी का Bihar में बड़ा ऐलान, EBC, SC, ST, OBC को 10 गारंटी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हिंसा के रास्ते पर न चलें...', लेह में Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी तो सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान
'हिंसा के रास्ते पर न चलें...', लेह में Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी तो सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
भोजपुरी सिनेमा
'जया बच्चन ने मुझे डंडे से पीटा, मुझे दर्द हुआ...', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ का खुलासा
'जया बच्चन ने मुझे डंडे से पीटा, मुझे दर्द हुआ', भोजपुरी स्टार निरहुआ का खुलासा
इंडिया
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
क्रिकेट
वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया का निकला दम, सिर्फ 194 पर हुई ढेर, केएल राहुल भी फ्लॉप
वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया का निकला दम, सिर्फ 194 पर हुई ढेर
ट्रेंडिंग
सड़क पर गुटखा खाकर थूक रहे थे लड़के! शख्स ने गाड़ी रोक कर दी ठुकाई फिर ऑन कैमरा मंगवाई माफी- वीडियो वायरल
सड़क पर गुटखा खाकर थूक रहे थे लड़के! शख्स ने गाड़ी रोक कर दी ठुकाई फिर ऑन कैमरा मंगवाई माफी- वीडियो वायरल
हेल्थ
Intermittent Fasting: दिल को नुकसान पहुंचा सकती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, रिसर्च में सामने आई चौंकाने वाली बात
दिल को नुकसान पहुंचा सकती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, रिसर्च में सामने आई चौंकाने वाली बात
नौकरी
Railway Jobs: रेलवे में होगी 8000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक कर सकेंगे अप्लाई
रेलवे में होगी 8000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक कर सकेंगे अप्लाई
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget