सपा का दामन थामे रहेंगे या बागी होंगे आजम खान? AIMIM नेता ने जवाब से सभी हैं हैरान

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की रिहाई के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है. फिलहाल उनकी रिहाई के बाद तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

अब इस मामले पर एआईएमआईएम के प्रवक्ता सैयद असीम वकार ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि आजम खान के मन में क्या है, आगे वह क्या कदम उठाएंगे, यह वही बेहतर जानते हैं. बता दें आजम खान के बाहर आते ही सपा से तल्खी के बीच उनके पार्टी को छोड़ने की खबरें तेजी से फैल रही हैं.

आजम खान की रिहाई पर क्या बोले असीम वकार

असीम वकार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आजम खान ने लंबे समय तक राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ी है. उनका राजनीतिक अनुभव और उनका संघर्ष ही बताता है कि आगे उनका क्या रुख होगा. उन्होंने कहा कि आजम खान अपने फैसले खुद लेते हैं और समय आने पर ही उनका अगला कदम साफ होगा.

बातचीत में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में वह रहेंगे या नहीं या किस दल को वह सपोर्ट करेंगे यह फैसला भी आजम खान का खुद ही होगा. वहीं उन्होंने कहा कि मैं इतना कहूंगा कि बस उनके अगले कदम का इतंजार कीजिए जैसे ही वह कोई कदम उठाएंगे हमसे पहले आप लोगों को पता चल जाएगा.

आजम खान को लेकर हो रही बयानबाजी

आजम खान की रिहाई के बाद समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जहां इसे बड़ी जीत मान रहे हैं, वहीं विपक्षी दलों में इसे लेकर अलग-अलग बयानबाजी हो रही है. अब एआईएमआईएम के प्रवक्ता का यह बयान चर्चा में है क्योंकि उन्होंने आजम खान के राजनीतिक भविष्य को लेकर संकेत देने से बचते हुए कहा कि फैसला वही करेंगे, यह किसी और को तय नहीं करना चाहिए.

बता दें जेल से बाहर आने के बाद हर किसी की निगाहें आजम खान के अगले कदम पर हैं. वह क्या फैसला लेते हैं या फिर समाजवादी पार्टी में ही रहकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा. फिलहाल आजम खान भी मीडिया से बातचीत में सीधे तौर पर अपने सियासी पत्ते नहीं खोल रहे हैं.