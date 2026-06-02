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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP BJP की टीम में बड़े फेरबदल की तैयारी तेज, जल्द हो सकता है ऐलान, दिल्ली में मंथन जारी

UP BJP की टीम में बड़े फेरबदल की तैयारी तेज, जल्द हो सकता है ऐलान, दिल्ली में मंथन जारी

UP BJP की नई टीम को लेकर मंथन तेज हो गया है. पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बीते एक हफ्ते से दिल्ली में हैं. माना जा रहा है कि जल्द ही पार्टी की ओर से नई टीम का ऐलान किया जा सकता है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: आरती सुमन | Updated at : 02 Jun 2026 09:02 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस बीजेपी के संगठन में बदलाव को लेकर है. विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने सियासी समीकरणों को दुरुस्त करने के लिए प्रदेश ईकाई में बड़े स्तर पर सांगठनिक बदलाव करने पर मंथन कर रही हैं. माना जा रहा है कि जल्द ही नई प्रदेश ईकाई की घोषणा की जा सकती है.

यूपी बीजेपी की नई टीम को लेकर दिल्ली में मंथन किया जा रहा है. बीते एक सप्ताह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह दिल्ली में हैं. दोनों नेताओं की राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े का साथ बैठके हो रही है. उन्होंने बीजेपी ईकाई के संभावित नामों का सूची भी दी है.

यूपी बीजेपी की नई टीम पर मंथन तेज

यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को भी दिल्ली बुलाया गया है. उनके साथ भी पार्टी के शीर्ष नेताओं की बातचीत होगी. जिसमें नई टीम को लेकर चर्चा की जाएगी. जिसके बाद पंकज चौधरी की नई टीम पर मुहर लगाई जा सकती है और जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है. 

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यूपी बीजेपी ईकाई में बड़े स्तर पर होंगे बदलाव

बीजेपी ने इस बार यूपी चुनाव में और आक्रामक तेवर और कलेवर के साथ उतरने की तैयारी में हैं, ऐसे में संगठन में कई बड़े बदलावों को लेकर क़यास लग रहे हैं. माना जा रहा है कि पार्टी पुराने दिग्गज नेताओं के साथ कई नए चेहरों के नाम पर भी मंथन कर रही है ताकि ऐसा मिश्रण तैयार हो सके जिसमें अनुभव के साथ नए नेताओं के जोश को भी शामिल किया जा सके. 

बीजेपी की नई प्रदेश इकाई में पार्टी की ओर से पिछड़े, गैर यादव ओबीसी, दलितों और युवा मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए ख़ासतौर पर फ़ोकस किया जा रहा है. ताकि प्रदेश के सियासी और जातीय समीकरणों को भी साधा जा सके. हर क्षेत्र में ऐसे चेहरों को आगे लाने की कोशिश की जा रही है जो अपने क्षेत्र में पार्टी के संगठन को नई ऊर्जा दे सकें. 

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Published at : 02 Jun 2026 09:01 AM (IST)
Tags :
BJP पंकज चौधरी UP NEWS Yogi Adityanath
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