मसूरी: भारी बारिश से खेतवाला गांव का संपर्क कटा, महिलाओं ने झाड़ियों को काटकर बनाया रास्ता

उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने मसूरी के निकट स्थित खेतवाला गांव के लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं. करीब एक करोड़ रुपये की लागत से बन रही संपर्क सड़क से निकला मलबा और भूस्खलन गांव के लिए बड़ी आफत बन गया है.

कई स्थानों पर सड़क ध्वस्त होने और भारी बोल्डर गिरने से गांव का मुख्य संपर्क मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है. हालात ऐसे हैं कि वाहनों की आवाजाही ठप है और ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है.

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महिलाओं ने खुद बनाया जंगल से पैदल रास्ता

मुख्य मार्ग बंद होने के बाद गांव की महिलाओं ने खुद पहल करते हुए जंगल के बीच झाड़ियां और घास काटकर पैदल रास्ता तैयार किया है. इसी रास्ते से स्कूली बच्चे, मजदूर, बुजुर्ग और अन्य ग्रामीण रोजाना आवाजाही कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि अगर किसी गर्भवती महिला या गंभीर मरीज को अस्पताल ले जाना पड़ा तो बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है.

निर्माण मलबे और घटिया सुरक्षा दीवार पर सवाल

ग्रामीण विनोद रावत, विपिन रावत और सुनील खैरवाण का आरोप है कि सड़क निर्माण के दौरान निकले मलबे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण नहीं किया गया. पहली ही तेज बारिश में मलबा बहकर कंपनी गार्डन मार्ग और आसपास के क्षेत्रों तक फैल गया, मलबा रिस्पना नदी तक पहुंच रहा है, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है. उनका कहना है कि भूस्खलन रोकने के लिए बनाई गई सुरक्षा दीवार भी घटिया निर्माण के कारण कुछ ही महीनों में ढह गई.

पेयजल संकट भी बना बड़ी समस्या

ग्रामीणों के अनुसार 16 सितंबर 2025 की आपदा में क्षतिग्रस्त हुई पेयजल लाइन आज तक पूरी तरह ठीक नहीं हो सकी है. बरसात के दौरान सड़क बंद होने के साथ-साथ पेयजल संकट भी गहरा गया है. शिकायतों के बाद विभाग ने जेसीबी तो भेजी, लेकिन राहत और मलबा हटाने का कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है.

ग्रामीणों ने की तत्काल कार्रवाई की मांग

ग्राम प्रधान विक्रम रावत ने बताया कि सड़क और भूस्खलन की समस्या को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को ज्ञापन सौंपा गया था. मंत्री के निर्देश के बावजूद अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. लगातार गिरते बोल्डरों से ग्रामीणों में दहशत है और कुछ परिवार सुरक्षा के अभाव में पलायन भी कर चुके हैं.

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग से संपर्क मार्ग को सुरक्षित बनाने, निर्माण मलबे का वैज्ञानिक निस्तारण, क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन की मरम्मत तथा भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में स्थायी सुरक्षा कार्य कराने की मांग की है. उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो बरसात के दौरान कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.

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