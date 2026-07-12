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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअलीगढ़ में नाबालिग के साथ 2 लोगों ने किया रेप, मेडिकल के लिए भेजी गई पीड़िता; FIR दर्ज

अलीगढ़ में नाबालिग के साथ 2 लोगों ने किया रेप, मेडिकल के लिए भेजी गई पीड़िता; FIR दर्ज

UP News In Hindi: अलीगढ़ के छर्रा थाना क्षेत्र नें दो व्यक्तियों ने शराब के नशे में एक बच्ची का रेप कर दिया. पुलिस को देख एक आरोपी मकान की ऊपरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे वह घायल हो गया.

Written By : प्रदीप कुमार |  Updated at : 12 Jul 2026 11:17 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के छर्रा थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक रेप का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ पोक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

जानकारी के अनुसार, गांव के कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि एक किशोरी के साथ गंभीर अपराध हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश में दबिश दी. पुलिस को देखकर दोनों आरोपी भागने का प्रयास करने लगे. इसी दौरान एक आरोपी ने बचने के लिए मकान की ऊपरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे वह घायल हो गया.

ग्रामीणों के आक्रोश के बीच दोनों आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए. ग्रामीणों के आक्रोश के बीच दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया. पुलिस ने हस्तक्षेप कर आरोपियों को सुरक्षित हिरासत में लिया और थाने ले गई. पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर उसे उपचार और चिकित्सीय परीक्षण के लिए जिला महिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पोक्सो एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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दोनों व्यक्तियों ने नशे में बच्ची का किया रेप, दोनों बच्ची के साथ पी रहे थे शराब

सीओ छर्रा का कहना है कि रात 9 बजे 112 के माध्यम से यौन उत्पीड़न की सूचना प्राप्त हुई थी. उक्त सूचना पर थाना प्रभारी छर्रा द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की तो ज्ञात हुआ कि दो व्यक्ति और एक बच्ची शराब का सेवन कर रहे थे, उक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा शराब के नशे में बच्ची के साथ रेप किया गया है . बच्ची को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है तथा दोनों व्यक्तियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है . प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है . वहीं आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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Published at : 12 Jul 2026 11:17 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police Aligarh News CRIME NEWS
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