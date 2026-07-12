'हमें तलाक दे दिया', अखिलेश यादव पर ओपी राजभर का तंज, कहा- 22 जुलाई के बाद सपा टूट जाएगी

उत्तर प्रदेश के बलिया आयोजित बीजेपी के जन संवाद कार्यक्रम में सूबे के कैबिनेट मंत्री एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने मंच से संबोधित करते सपा प्रमुख अखिलेश यादव को आड़े हांथों लेते हुए दावा किया है कि 22 जुलाई को मानसून सत्र चलने जा रहा है, देख लेना समाजवादी पार्टी टूट जाएगी. उन्होंने कहा कि 'जिन लोगों ने महिला बिल का विरोध किया, वो पार्टी टूट गई', जैसे- कांग्रेस, शिव सेना, और टीएमसी.

'यूपी 2027 के चुनाव का बिगुल बजने पर तस्वीर हो जाएगी साफ'- राजभर

ओमप्रकाश राजभर ने मंच से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि वह अखिलेश यादव के खिलाफ बहुत बोलते हैं, लेकिन 'उन्होंने तो हमें तलाक दे दिया, ऐसे में जब सामना होता है तो गुस्सा आ ही जाता है.' राजभर ने दावा किया कि उन्होंने कई बड़े नेता तैयार किए हैं और कहा कि 2027 के चुनाव का बिगुल बजने पर तस्वीर साफ हो जाएगी. उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को 'दगे हुए कारतूस' बताते हुए कहा कि सपा 2017 में 47 सीटें जीती थी, लेकिन 2027 में अगर 27 सीटें भी जीत ले तो वह उसकी बड़ी जीत होगी.

राजभर ने कहा कि जैसे बाली को देखकर सामने वाले का आधा बल खत्म हो जाता था, उसी तरह उन्हें देखते ही विपक्ष को '100 डिग्री बुखार' आ जाता है और वह उसकी दवा भी जानते हैं. विरासत में सत्ता मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं मिलती. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और उनके सहयोगी दल भी पूरी ताकत से मुकाबला करेंगे.

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लोग अखिलेश पर हमलों की बात करते हैं, मगर 'उन्होंने तो हमें तलाक दे दिया'

राजभर ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव दिन में बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, जबकि रात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुलदस्ता भेंट करते हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि रामगोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा था, जिसमें परिवार को जेल न भेजने और सुरक्षा देने की बात कही गई थी.

राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव ने भी इस पर समर्थन जताया था कि 'जो कमजोर होगा, वह टूट जाएगा.' उन्होंने फिर दोहराया कि लोग उनके अखिलेश पर हमलों की बात करते हैं, लेकिन 'उन्होंने तो हमें तलाक दे दिया.' अंत में उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब तक अखिलेश यादव एसी में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या सोकर उठकर ट्वीट करेंगे, तब तक वह चार जिलों का दौरा कर चुके होंगे.

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