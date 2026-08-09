मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर संतों का ऐलान, 6 दिसंबर को कारसेवा

मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर संतों का ऐलान, 6 दिसंबर को कारसेवा

Mathura News In Hindi: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर संतों ने बड़ा ऐलान किया है. 6 दिसंबर को कार सेवा की घोषणा के साथ संतों ने पूजा स्थल अधिनियम खत्म करने और अन्य मांगें भी उठाईं.

Written By : अनिल सारस्वत |  Updated at : 09 Aug 2026 06:25 PM (IST)
Preferred Sources

मथुरा में गोवर्धन के नजदीक स्थित चित्रगुप्त पीठ पर रविवार (9 अगस्त) सुबह से ही संतों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया. यहां संतों की एक सभा आयोजित की गई, जिसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मुद्दे पर संतों ने अपने विचार रखे. सभा के दौरान दोपहर करीब 12 बजे श्रीकृष्ण जन्मस्थान के लिए होने वाली कार सेवा के दूसरे चरण की घोषणा की गई.

चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर डॉ. सच्चिदानंद महाराज ने सभा के दौरान कार सेवा की घोषणा की. उन्होंने कहा कि जिस दिन अयोध्या में रामलला की मुक्ति के लिए कार सेवा हुई थी, उसी दिन यानी 6 दिसंबर को मथुरा में श्रीकृष्ण लला के मंदिर के लिए अगली कार सेवा की जाएगी. इस ऐलान के बाद श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े आंदोलन को लेकर संतों ने आगे की रणनीति भी स्पष्ट की.

Exclusive: 2027 में किसकी होगी जीत? बृजभूषण शरण सिंह ने बढ़ा दिया सस्पेंस

संतों ने सरकार के सामने रखीं कई मांगें

सभा में संतों ने शासन से कई मांगें भी रखीं. इनमें सबसे प्रमुख मांग पूजा स्थल अधिनियम, 1991 को समाप्त करने की रही. संतों ने कहा कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति से जुड़े मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए, ताकि मामले का जल्द निपटारा हो सके.

संतों ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में भगवान श्रीकृष्ण को माखन-मिश्री का भोग लगाने की अनुमति देने की भी मांग की. उनका कहना है कि श्रद्धालुओं को अपने आराध्य भगवान को भोग अर्पित करने का अवसर मिलना चाहिए.

पुरातत्व सर्वेक्षण पर लगी रोक हटाने की मांग

इसके अलावा संतों ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के पुरातत्व सर्वेक्षण पर लगी रोक हटाने की मांग भी उठाई. संतों का कहना है कि इस मामले से जुड़े तथ्यों की जांच के लिए पुरातत्व सर्वेक्षण जरूरी है.

सभा में डॉ. सच्चिदानंद महाराज के अलावा प्रयागराज से पहुंचे श्री श्री 10008 संतोषानंद महा मंडलेश्वर और श्री श्री 10008 ब्रह्म ऋषि चंद्र देव जी महाराज समेत कई संत मौजूद रहे.

योगी के मंत्री ने बताई 'PDA' की परिभाषा, अखिलेश पर साधा निशाना

और पढ़ें
Published at : 09 Aug 2026 06:23 PM (IST)
Tags :
Mathura News UP NEWS Sri Krishna Birthplace
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर संतों का ऐलान, 6 दिसंबर को कारसेवा
मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर संतों का ऐलान, 6 दिसंबर को कारसेवा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फतेहपुर: महिला की संदिग्ध मौत से सनसनी, शिक्षक पति गिरफ्तार
फतेहपुर: महिला की संदिग्ध मौत से सनसनी, शिक्षक पति गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी पर भड़के पंकज चौधरी, 'अपने शासनकाल का हिसाब दें'
राहुल गांधी पर भड़के पंकज चौधरी, 'अपने शासनकाल का हिसाब दें'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर: पत्नी के प्रेमी ने पति को उतारा मौत के घाट, CCTV में कैद
मुजफ्फरनगर: पत्नी के प्रेमी ने पति को उतारा मौत के घाट, CCTV में कैद
Advertisement

वीडियोज

Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Pati Brahmachari: 😯Suraj का फिर दिखा पुराना 'राउडी' अवतार, Isha संग मिलकर मिशन पर निकला हीरो #sbs
Bollywood News: भारतीय फैंस से 2 दिन पहले विदेशी दर्शक देखेंगे 'रामायण', जानें मेकर्स की इस खास रिलीज स्ट्रेटजी के पीछे की वजह (08.08.26)
Ramayana का Global Release! Devendra Fadnavis बोले- Oscar नहीं मिला तो होगी निराशा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एयर इंडिया फ्लाइट टर्बुलेंस मामले में एक्शन, दोनों पायलट को रोस्टर से हटाया
एयर इंडिया फ्लाइट टर्बुलेंस मामले में एक्शन, दोनों पायलट को रोस्टर से हटाया
दिल्ली NCR
'CJP प्रोटेस्ट में लोग मोदी को ठोकने आए थे', अरविंद केजरीवाल का विवादित बयान
'CJP प्रोटेस्ट में लोग मोदी को ठोकने आए थे', अरविंद केजरीवाल का विवादित बयान
ओटीटी
'मुसाफिर कैफे' के ऑडिशन में रिजेक्ट हुई थीं वेदिका पिंटो, फिर ऐसे मिला सुधा का रोल
'मुसाफिर कैफे' के ऑडिशन में रिजेक्ट हुई थीं वेदिका पिंटो, फिर ऐसे मिला सुधा का रोल
क्रिकेट
ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर दिया अजीब बयान, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा
ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर दिया अजीब बयान, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा
इंडिया
'आइए हम सब...', हर घर तिरंगा अभियान को लेकर PM मोदी ने की ये अपील
'आइए हम सब...', हर घर तिरंगा अभियान को लेकर PM मोदी ने की ये अपील
इंडिया
कौन हैं वो 4 जज जो बनेंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस? कॉलोजियम ने की सिफारिश
कौन हैं वो 4 जज जो बनेंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस? कॉलोजियम ने की सिफारिश
जनरल नॉलेज
स्पेस में कोई एस्ट्रोनॉट क्राइम करे तो कौन देगा सजा, अंतरिक्ष में किसका कानून?
स्पेस में कोई एस्ट्रोनॉट क्राइम करे तो कौन देगा सजा, अंतरिक्ष में किसका कानून?
ट्रेंडिंग
Video: सजा है या मजा? मेरे रश्के कमर पर सेंट्रल जेल के कैदियों ने लगाए ठुमके
सजा है या मजा? मेरे रश्के कमर पर सेंट्रल जेल के कैदियों ने लगाए ठुमके
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget