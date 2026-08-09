राहुल गांधी पर भड़के पंकज चौधरी, 'अपने शासनकाल का हिसाब दें'

प्रयागराज में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने निशाना साधा है. उन्होंने राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पर युवाओं को भ्रमित करने और राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का युवा अब जागरूक है और वह किसी भी तरह के राजनीतिक छलावे में आने वाला नहीं है. उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य और रोजगार को लेकर बीजेपी सरकार लगातार काम कर रही है, जबकि विपक्ष केवल आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति कर रहा है.

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'छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं राहुल'

उन्होंने राहुल गांधी के प्रयागराज वाले कार्यक्रम पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को युवाओं के मुद्दों पर बात करने से पहले अपने शासनकाल का हिसाब देना चाहिए. उन्होंने कहा कि छात्रों के बीच राजनीति नहीं करनी चाहिए. झारखंड में भी छात्र धरने पर बैठे हैं. वहां उनकी सरकार है, उन छात्रों की भी बात करनी चाहिए. छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर राहुल न चलाएं. साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था और रोजगार के अवसरों को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं.

राहुल गांधी ने उठाए थे युवाओं के मुद्दे

गौरतलब है कि राहुल गांधी शनिवार को प्रयागराज पहुंचे थे, जहां उन्होंने ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में युवाओं से संवाद किया था. इस दौरान उन्होंने पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए थे. राहुल गांधी ने कहा था कि युवाओं को रोजगार और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है. उन्होंने छात्रों की समस्याओं को संसद और सड़क दोनों जगह उठाने का भरोसा दिलाया था.

बीजेपी ने बताया राजनीतिक कार्यक्रम

बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस छात्र संवाद के नाम पर राजनीतिक कार्यक्रम कर रही है. पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी युवाओं को मुद्दों के नाम पर भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि केंद्र और प्रदेश सरकार युवाओं के लिए योजनाएं लागू कर रही है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश का युवा विकास, सुरक्षा और सुशासन के मुद्दे पर बीजेपी के साथ खड़ा है.

2027 चुनाव से पहले तेज हुई सियासी बयानबाजी

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे को कांग्रेस जहां युवाओं से जुड़ने की कोशिश बता रही है, वहीं बीजेपी इसे विपक्ष की राजनीतिक कवायद करार दे रही है. बीजेपी नेताओं का कहना है कि आगामी चुनाव में जनता विकास के मुद्दे पर फैसला करेगी और विपक्ष के दावों को जनता जवाब देगी.

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