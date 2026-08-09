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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडExclusive: '6 महीने बाद ढूंढे नहीं मिलेंगे', CJP पर बोले बृजभूषण शरण सिंह

Exclusive: '6 महीने बाद ढूंढे नहीं मिलेंगे', CJP पर बोले बृजभूषण शरण सिंह

Brij Bhushan Sharan Singh on CJP: बृजभूषण शरण सिंह ने कॉकरोच जनता पार्टी के बड़े चेहरे को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि ये कुछ नही हैं, इनकी कुछ हैसियत नहीं है और ये छ महीना बाद ढूंढे नहीं मिलेंगे.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 09 Aug 2026 12:41 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और यूपी की कैसरगंज संसदीय सीट से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने (Brij Bhushan Sharan Singh) कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janata Party) को लेकर बड़ा बयान दिया है. बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि ये कुछ नही हैं, ये छ महीना बाद ढूंढे नहीं मिलेंगे.

एबीपी न्यूज के 'चर्चा विद चित्रा' कार्यक्रम में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कॉकरोच जनता पार्टी के बड़े चेहरे को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि ये कुछ नही हैं, इनकी कुछ हैसियत नहीं है और ये छ महीना बाद ढूंढे नहीं मिलेंगे. बृजभूषण शरण सिंह ने चुनौती देते हुए कहा कि, इनसे कह दीजिये की बना कर पार्टी चुनाव लड़ जाएं.

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पूर्व सांसद ने की कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यों की तारीफ

बृजभूषण शरण सिंह यहीं नहीं रुकें, एबीपी न्यूज के सवाल चुनाव लड़ जाएंगे तो आप ही के लिए दिक्कत करेंगे ना? इस पर उन्होंने कहा कि, "अरे आवे ना हमारे यहां लड़ जाए, पहले हमारे यहां लड़ जाए." पूर्व सांसद ने कहा कि ऐसे नहीं होता है, आपने एक समस्या थी उसको कैच किया आगे आए उसका स्वागत है. आप आगे आए बच्चों की बात उठाई उसका स्वागत है.

बृजभूषण शरण सिंह ने कॉकरोच जनता पार्टी को सलाह दी है कि कॉकरोच जनता पार्टी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए. इस संसार को आप नहीं चला रहे हैं. इस व्यवस्था को आप नहीं चला रहे हैं. किसी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए. अहम नहीं रखना चाहिए. आप यह बच्चों का मामला था और जायज मामला था इसलिए लेकिन इस जायज मामले को यह तोड़फोड़ करके ये खून खराबा करके गाली देकर के आपने बच्चों को बदनाम किया है.

'बच्चों के आंदोलन को CJP ने किया हाईजैक'

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि, कॉकरोच जनता पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, इन्होंने युवाओं के आंदोलन को हाईजैक कर लिया है. उन्होंने कहा कि, अगर ये आंदोलन बच्चों का होता तो ये गाड़ियां नहीं तोड़ी जातीं, किसी बच्चे ने गाड़िया नहीं तोड़ी है. उन्होंने कहा कि बीजेपी Gen-Z के लिए नहीं झुकी है, बच्चों के लिए झुकी है.

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Published at : 09 Aug 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
Brij Bhushan Sharan Singh UP NEWS Cockroach Janata Party
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