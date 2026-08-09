मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडExclusive: 2027 में किसकी होगी जीत? बृजभूषण शरण सिंह ने बढ़ा दिया सस्पेंस

Exclusive: 2027 में किसकी होगी जीत? बृजभूषण शरण सिंह ने बढ़ा दिया सस्पेंस

Brij Bhushan Sharan Singh News: बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने आगामी चुनावों में किसी भी पार्टी की एकतरफा जीत से इनकार किया है और कहा कि इस बार लड़ाई कठिन होने वाली है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 09 Aug 2026 02:39 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. इसको लेकर प्रदेश के सभी राजनीतिक दल अभी से तैयारियों में जुट चुके हैं. हर दल अपनी अपनी रणनीति बना रहा है. इस बीच भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और यूपी की कैसरगंज संसदीय सीट से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने 2027 के चुनावों को लेकर बड़ा बयान दे डाला है.

पूर्व सांसद ये का यह बयान अब चर्चा का विषय बन गया है. एबीपी न्यूज से बात करते हुए पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आगामी चुनावों में किसी भी पार्टी की एकतरफा जीत से इनकार किया है और कहा कि इस बार लड़ाई कठिन होने वाली है. बृजभूषण  के बयान से साफ है कि इस बार बीजेपी के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव आसान नहीं होने वाले हैं. 

योगी और अखिलेश को लेकर क्या बोले बृजभूषण ?

ABP न्यूज को दिए इंटरव्यू में बृजभूषण शरण सिंह ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी और कई सवालों के जवाब दिए. जब उनसे पूछा गया कि यूपी के विधानसभा चुनावों में अब 6 महीने बाकी है क्या योगी जी लगाएंगे हैट्रिक या अखिलेश यादव बाजी मार ले जायेंगे इस बार? इसपर बृजभूषण सिंह ने कहा, "इसबार लड़ाई है. कठिन लड़ाई है. किसी के लिए भी एकतरफा चुनाव नहीं होगा."

बीजेपी के नेता होते हुए भी इस तरह  के बयान देने के सवाल पर उन्होंने कहा, "तो क्या हम झूठ बोले? देखिए लड़ाई है. अखिलेश की पार्टी को 37 सांसद जब मिला था जब परिस्थिति अलग थी. हर पल परिस्थिति बदलती है. इस बार लड़ाई इसलिए है क्योंकि योगी की सरकार को 10 साल हो गए हैं."

बृजभूषण सिंह ने माना प्रदेश में बढ़ी सत्ताविरोधी लहर?

इसके बाद बृजभूषण सिंह ने पीएम मोदी की लोकप्रियता और 2014  से लेकर 2024 के लोकसभा चुनावों का उदाहरण भी दिया. उन्होंने सत्ता विरोधी लहर की बात पर कहा, "आप देखिए पहले पीएम मोदी के जीत का क्या मार्जिन थी और इस  बार क्या थी. कम हुई है. तो कह सकते हैं कि इस बार की लड़ाई कठिन होने वाली है."

दतिया औ बांकीपुर उपचुनावों पर क्या बोले?

इसके अलावा बृजभूषण सिंह ने यह भी माना की मध्य प्रदेश के दतिया और बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को हार उसकी गलती से मिली है. उन्होंने कहा कि कोई चूक तो है, अहंकार नहीं है. कोई न कोई चूक तो है क्योंकि एक जगह नहीं दो जगह हारे हैं. ये भी पता चल रहा है कि कौन वोट दिए हैं और कौन नहीं. सर्वणों ने वोट नहीं दिया. 

Exclusive: '6 महीने बाद ढूंढे नहीं मिलेंगे', CJP पर बोले बृजभूषण शरण सिंह

और पढ़ें

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
Read More
Published at : 09 Aug 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Akhilesh Yadav UP Assembly Election 2027 BrijBhushan Sharan Singh YOGI ADITYANATH UP Assembly Eelction
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: 2027 में किसकी होगी जीत? बृजभूषण शरण सिंह ने बढ़ा दिया सस्पेंस
2027 में किसकी होगी जीत? बृजभूषण शरण सिंह ने बढ़ा दिया सस्पेंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड के युवक ने बनाई 'फ्लाइंग कार', CM धामी भी हुए टैलेंट के मुरीद
उत्तराखंड के युवक ने बनाई 'फ्लाइंग कार', CM धामी भी हुए टैलेंट के मुरीद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़: 50 KM तक कीलों पर 'दंडवत' कांवड़ यात्रा, लोग हैं हैरान
अलीगढ़: 50 KM तक कीलों पर 'दंडवत' कांवड़ यात्रा, लोग हैं हैरान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हापुड़ में कांवड़ियों पर आसमान से बरसे फूल, DM और SP ने की पुष्प वर्षा
हापुड़ में कांवड़ियों पर आसमान से बरसे फूल, DM और SP ने की पुष्प वर्षा
Advertisement

वीडियोज

Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Pati Brahmachari: 😯Suraj का फिर दिखा पुराना 'राउडी' अवतार, Isha संग मिलकर मिशन पर निकला हीरो #sbs
Bollywood News: भारतीय फैंस से 2 दिन पहले विदेशी दर्शक देखेंगे 'रामायण', जानें मेकर्स की इस खास रिलीज स्ट्रेटजी के पीछे की वजह (08.08.26)
Ramayana का Global Release! Devendra Fadnavis बोले- Oscar नहीं मिला तो होगी निराशा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
FCRA बिल पर होगा बवाल! खरगे ने कहा- कांग्रेस करेगी विरोध
FCRA बिल पर होगा बवाल! खरगे ने कहा- कांग्रेस करेगी विरोध
दिल्ली NCR
दिल्ली लक्ष्मी योजना की इस दिन आएगी पहली किस्त, 5 लाख के पार पहुंचा रजिस्ट्रेशन
दिल्ली लक्ष्मी योजना की इस दिन आएगी पहली किस्त, 5 लाख के पार पहुंचा रजिस्ट्रेशन
ओटीटी
'मुसाफिर कैफे' के ऑडिशन में रिजेक्ट हुई थीं वेदिका पिंटो, फिर ऐसे मिला सुधा का रोल
'मुसाफिर कैफे' के ऑडिशन में रिजेक्ट हुई थीं वेदिका पिंटो, फिर ऐसे मिला सुधा का रोल
क्रिकेट
ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर दिया अजीब बयान, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा
ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर दिया अजीब बयान, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा
इंडिया
पुडुचेरी पुलिस को अमित शाह ने सौंपा 'प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर’, क्या है इसकी खासियत?
पुडुचेरी पुलिस को अमित शाह ने सौंपा 'प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर’, क्या है इसकी खासियत?
विश्व
कनाडा में भारतीय महिला की हत्या, 7 महीने बाद कैसे आरोपी हुआ गिरफ्तार?
कनाडा में भारतीय महिला की हत्या, 7 महीने बाद कैसे आरोपी हुआ गिरफ्तार?
हेल्थ
शरीर में अचानक आने लगी है हल्की सूजन? हो सकते हैं लिम्फेडेमा के संकेत
शरीर में अचानक आने लगी है हल्की सूजन? हो सकते हैं लिम्फेडेमा के संकेत
शिक्षा
SBI ने क्लर्क भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, आवेदन शुरू
SBI ने क्लर्क भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, आवेदन शुरू
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget