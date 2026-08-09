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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडफतेहपुर: महिला की संदिग्ध मौत से सनसनी, शिक्षक पति गिरफ्तार

फतेहपुर: महिला की संदिग्ध मौत से सनसनी, शिक्षक पति गिरफ्तार

Fatehpur News In Hindi: फतेहपुर में महिला अध्यापिका की संदिग्ध मौत से हड़कंप है. मायके वालों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने शिक्षक पति को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

Written By : संदीप केशरवानी, फतेहपुर |  Updated at : 09 Aug 2026 05:48 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद हड़कंप मच गया. सदर कोतवाली क्षेत्र के शादीपुर चौराहे के पास शनिवार सुबह हुई घटना के बाद मृतका के मायके पक्ष ने उसके पति पर बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगाया है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने मृतका के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

मृतका की पहचान एक निजी स्कूल में अध्यापिका के रूप में बताई जा रही है. वहीं, उसका पति भी सरकारी विद्यालय में शिक्षक बताया जा रहा है. दोनों करीब नौ साल पहले शादी के बंधन में बंधे थे और उनका सात वर्षीय बेटा भी है.

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शादीपुर चौराहे के पास किराए के मकान में रह रहे थे दंपती

जानकारी के अनुसार, दिलीप यादव (29) अपनी पत्नी के साथ फतेहपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के शादीपुर चौराहे के पास अपनी बहन के मकान में किराए पर रह रहा था. दिलीप चक अल्लीपुर स्थित एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक बताया जा रहा है, जबकि उसकी पत्नी शहर के ट्रू मिशन स्कूल में अध्यापिका थी. शनिवार सुबह महिला की संदिग्ध हालत में मौत की सूचना मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. आसपास के लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस टीम और क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे.

मायके वालों ने पति पर लगाए गंभीर आरोप

मृतका की मां ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी की हत्या की गई है. उन्होंने पति दिलीप यादव समेत ससुराल पक्ष के अन्य लोगों संदीप और भूपेंद्र पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. मायके पक्ष का कहना है कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. आरोप है कि दिलीप के किसी अन्य युवती से संबंध थे, जिसको लेकर दोनों के बीच अक्सर कहासुनी होती रहती थी. परिजनों का आरोप है कि शुक्रवार रात भी इसी बात को लेकर विवाद हुआ था.

पुलिस ने पति को हिरासत में लिया, जांच जारी

घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने पति दिलीप यादव को मौके से हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी मामले की जांच चल रही है. महिला की मौत की सही वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस मृतका के परिजनों के आरोपों, घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और अन्य जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है. वहीं, इस घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हैं.

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Published at : 09 Aug 2026 05:42 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Fatehpur News
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