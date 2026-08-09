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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुजफ्फरनगर: पत्नी के प्रेमी ने पति को उतारा मौत के घाट, CCTV में कैद

मुजफ्फरनगर: पत्नी के प्रेमी ने पति को उतारा मौत के घाट, CCTV में कैद

Muzaffarnagar News In Hindi: मुजफ्फरनगर में पत्नी के कथित प्रेमी ने पति तालिब की हत्या कर दी. पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी हासिम को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर |  Updated at : 09 Aug 2026 05:19 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना क्षेत्र में हुई सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस के मुताबिक, मृतक तालिब की हत्या उसकी पत्नी मीना के कथित प्रेमी हासिम ने की थी. हत्या की पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी थी.

रविवार को पुलिस ने आरोपी हासिम को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उसके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किया गया गंडासा और एक तमंचा बरामद किया गया है.

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दिनदहाड़े धारदार हथियार से की थी हत्या

जानकारी के मुताबिक, बुढ़ाना क्षेत्र में शनिवार को तालिब की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. मौके के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हो गई थी. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की. शुरुआती जांच में सामने आया कि तालिब की पत्नी मीना और आरोपी हासिम के बीच कथित तौर पर प्रेम प्रसंग था.

प्रेम प्रसंग को लेकर रची हत्या की साजिश

पुलिस के अनुसार, इसी कथित प्रेम प्रसंग के चलते हासिम ने तालिब को रास्ते से हटाने की साजिश रची. मौका मिलते ही उसने तालिब पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. मामले में पुलिस ने आरोपी हासिम के साथ मृतक की पत्नी मीना के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस अब हत्या की साजिश और दोनों आरोपियों की भूमिका को लेकर आगे की जांच कर रही है.

लुहसाना रोड पर पुलिस से हुआ आमना-सामना

हत्या के बाद आरोपी हासिम फरार हो गया था. पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी लुहसाना रोड की तरफ से भागने की कोशिश कर रहा है. सूचना मिलते ही बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर दी. पुलिस के मुताबिक, खुद को घिरा देखकर आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली हासिम के पैर में लगी. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

गंडासा और तमंचा बरामद, अस्पताल में भर्ती आरोपी

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किया गया गंडासा और एक तमंचा बरामद किया है. गोली लगने के बाद हासिम को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. क्षेत्राधिकारी बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि तालिब हत्याकांड के आरोपी हासिम को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है. आरोपी घायल है और उससे पूछताछ की जा रही है.

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About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
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Published at : 09 Aug 2026 05:17 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Muzaffarnagar News
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