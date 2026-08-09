मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयोगी के मंत्री ने बताई 'PDA' की परिभाषा, अखिलेश पर साधा निशाना

योगी के मंत्री ने बताई 'PDA' की परिभाषा, अखिलेश पर साधा निशाना

Bhupendra Singh Chaudhary News: कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवार की बात करने वाले PDA का अर्थ अलग-अलग दिशाओं में जोड़ने का काम करते हैं.

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 09 Aug 2026 02:48 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा है, साथ ही योगी के मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पीडीए (PDA) की असली परिभाषा बताई है. इस दौरान मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने अपनी सरकार की तारीफ की और कहा कि "हमारी सरकार रिपोर्ट कार्ड के आधार पर चुनाव लड़ती है जो हम कहते हैं वह करके दिखाते हैं."

दरअसल, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जनपद मुरादाबाद के बिलारी गन्ना समिति में चौधरी चरण सिंह पार्क में प्रतिमा को माला अर्पण करने पहुंचे थे. इस दौरान कार्यकर्ता और पदाधिकारी से संवाद किया. मीडिया रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार रिपोर्ट कार्ड के आधार पर चुनाव लड़ती है, जो हम कहते हैं, वह करके दिखाते हैं.

राम मंदिर में दर्शन के लिए क्यों नहीं गए बृजभूषण शरण सिंह? बताई वजह

अखिलेश यादव पर साधा निशाना

मुरादाबाद दौरे पर पहुंचे यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर निशाना साधा है. कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि, "परिवार की बात करने वाले PDA का अर्थ अलग-अलग दिशाओं में जोड़ने का काम करते हैं."

योगी के मंत्री ने बताई अखिलेश के पीडीए की परिभाषा

कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि PDA का सही अर्थ PARIVAR, DEVELOPMENT, AUTHORITY है, इसीलिए अखिलेश यादव हमेशा PDA की बात करते रहते हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर चुनाव मैदान में आती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में विकास कार्यों के आधार पर सरकार बनाने का कार्य किया जाता है.

आपको बता दें कि, उत्तर प्रदेश में चुनावी साल से पहले सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया है और नेताओं के बीच के जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है. हालांकि, मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी के बयान पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी कोई भी बयान सामने नहीं आया है.

अलीगढ़: 50 KM तक कीलों पर 'दंडवत' कांवड़ यात्रा, लोग हैं हैरान

About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
Read More
Published at : 09 Aug 2026 02:48 PM (IST)
Tags :
Moradabad News Bhupendra Singh Chaudhary Akhilesh Yadav UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी के मंत्री ने बताई 'PDA' की परिभाषा, अखिलेश पर साधा निशाना
योगी के मंत्री ने बताई 'PDA' की परिभाषा, अखिलेश पर साधा निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: 2027 में किसकी होगी जीत? बृजभूषण शरण सिंह ने बढ़ा दिया सस्पेंस
2027 में किसकी होगी जीत? बृजभूषण शरण सिंह ने बढ़ा दिया सस्पेंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड के युवक ने बनाई 'फ्लाइंग कार', CM धामी भी हुए टैलेंट के मुरीद
उत्तराखंड के युवक ने बनाई 'फ्लाइंग कार', CM धामी भी हुए टैलेंट के मुरीद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़: 50 KM तक कीलों पर 'दंडवत' कांवड़ यात्रा, लोग हैं हैरान
अलीगढ़: 50 KM तक कीलों पर 'दंडवत' कांवड़ यात्रा, लोग हैं हैरान
Advertisement

वीडियोज

Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Pati Brahmachari: 😯Suraj का फिर दिखा पुराना 'राउडी' अवतार, Isha संग मिलकर मिशन पर निकला हीरो #sbs
Bollywood News: भारतीय फैंस से 2 दिन पहले विदेशी दर्शक देखेंगे 'रामायण', जानें मेकर्स की इस खास रिलीज स्ट्रेटजी के पीछे की वजह (08.08.26)
Ramayana का Global Release! Devendra Fadnavis बोले- Oscar नहीं मिला तो होगी निराशा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
FCRA बिल पर होगा बवाल! खरगे ने कहा- कांग्रेस करेगी विरोध
FCRA बिल पर होगा बवाल! खरगे ने कहा- कांग्रेस करेगी विरोध
दिल्ली NCR
दिल्ली लक्ष्मी योजना की इस दिन आएगी पहली किस्त, 5 लाख के पार पहुंचा रजिस्ट्रेशन
दिल्ली लक्ष्मी योजना की इस दिन आएगी पहली किस्त, 5 लाख के पार पहुंचा रजिस्ट्रेशन
ओटीटी
'मुसाफिर कैफे' के ऑडिशन में रिजेक्ट हुई थीं वेदिका पिंटो, फिर ऐसे मिला सुधा का रोल
'मुसाफिर कैफे' के ऑडिशन में रिजेक्ट हुई थीं वेदिका पिंटो, फिर ऐसे मिला सुधा का रोल
क्रिकेट
ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर दिया अजीब बयान, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा
ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर दिया अजीब बयान, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा
इंडिया
पुडुचेरी पुलिस को अमित शाह ने सौंपा 'प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर’, क्या है इसकी खासियत?
पुडुचेरी पुलिस को अमित शाह ने सौंपा 'प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर’, क्या है इसकी खासियत?
विश्व
कनाडा में भारतीय महिला की हत्या, 7 महीने बाद कैसे आरोपी हुआ गिरफ्तार?
कनाडा में भारतीय महिला की हत्या, 7 महीने बाद कैसे आरोपी हुआ गिरफ्तार?
हेल्थ
शरीर में अचानक आने लगी है हल्की सूजन? हो सकते हैं लिम्फेडेमा के संकेत
शरीर में अचानक आने लगी है हल्की सूजन? हो सकते हैं लिम्फेडेमा के संकेत
शिक्षा
SBI ने क्लर्क भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, आवेदन शुरू
SBI ने क्लर्क भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, आवेदन शुरू
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget