हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडDussehra 2025: रावण का पुतला जलाने की परंपरा पर रोक लगाने की मांग, 'सनातन धर्म का अपमान है'

Dussehra 2025: रावण का पुतला जलाने की परंपरा पर रोक लगाने की मांग, 'सनातन धर्म का अपमान है'

Mathura News : मथुरा में लंकेश भक्त मंडल के लोगों ने दशहरा पर रावण का पुतला दहन करने पर रोक लगाने की मांग की है. साथ ही इसे सनातन विरोधी कृत्य बताया है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 02 Oct 2025 06:05 PM (IST)
Preferred Sources

देशभर में जहां दशहरा के मौके पर रावण का पुतला दहन करने की परंपरा हैं, वहीं यूपी के मथुरा जिले में रावण के भक्तों के एक संगठन ने समाज और सरकार से दशहरे के पर्व पर लंकेश का पुतला जलाने की परम्परा पर रोक लगाने की मांग की है. संगठन के लोगों ने कहा कि भगवान शिव के प्रिय भक्त और श्रीराम के आचार्य रहे दशानन के पुतले का दहन किया जाना सनातन धर्म का 'अपमान' है.

यमुना किनारे रावण के स्वरूप की आरती

लंकेश भक्त मण्डल के अध्यक्ष ओमवीर सारस्वत ने समाज और सरकार से दशहरे के पर्व पर लंकापति रावण का पुतला दहन करने की परंपरा पर रोक लगाने की मांग की है. उन्होंने अपनी मांग के समर्थन एवं रावण का पुतला जलाने की परंपरा के विरोध में यमुना किनारे रावण के स्वरूप की आरती कर संदेश देने का प्रयास भी किया.

इसके पूर्व, भक्त मण्डल के सदस्यों ने गुरुवार को महामंत्र का जाप कर भगवान शंकर से समाज को 'सद्बुद्धि प्रदान करने' की कामना की. सारस्वत ने कहा कि लंकापति रावण भगवान भोलेनाथ के प्रिय भक्त और भगवान श्रीराम के आचार्य थे. वह प्रकाण्ड विद्वान, त्रिकालदर्शी और शिव ताण्डव स्तोत्र के रचयिता थे. बार-बार उनका पुतला दहन करना सनातन धर्म का अपमान करना है.

'इस कुप्रथा को बंद करने की मांग '

उन्होंने कहा, ''लंकेश भक्त मंडल दशानन के पुतला दहन का विरोध करते हुए सरकार व समाज से इस कुप्रथा को बंद करने की मांग करता है.'' सारस्वत ने कहा कि ऐसे ज्ञानी व्यक्ति का पुतला दहन करने से गाय और ब्राह्मण की हत्या के समान पाप लगता है. इससे समाज को भी कोई लाभ नहीं मिलता बल्कि प्रदूषण फैलता है और अनेक दुर्घटनाएं हो जाती हैं.

'हिंदू धर्म में एक व्यक्ति का केवल एक बार ही दहन'

उन्होंने दलील देते हुए कहा, ''वैसे भी, हिंदू धर्म में एक व्यक्ति का केवल एक बार ही दहन (अंतिम संस्कार) होता है, बार-बार नहीं. पुतला दहन की प्रथा सनातन धर्म विरोधी कृत्य है.'' सारस्वत ने कहा कि रावण-दहन की जगह भगवान श्रीराम और रावण युद्ध का मंचन किया जाना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा मिल सके.

विदित हो कि लंकेश भक्त मण्डल के नाम से बने इस संगठन के सदस्य करीब ढाई दशक से यह मांग कर रहे हैं और इस परंपरा के विरोध स्वरूप यमुना किनारे रावण के स्वरूप की महाआरती का आयोजन करते हैं. इस संगठन में अधिकांशत: सारस्वत गोत्र के ब्राह्मण युवा एवं अन्य शिवभक्त शामिल हैं. पौराणिक मान्यता के अनुसार रावण भी सारस्वत गोत्रीय ब्राह्मण ही था.

और पढ़ें
Published at : 02 Oct 2025 06:03 PM (IST)
Tags :
Mathura News UP NEWS Dussehra 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
मध्य प्रदेश
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, 'मेरे परिवार का...'
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, 'मेरे परिवार का पीढ़ियों पुराना संबंध'
क्रिकेट
IND vs WI: भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में खाली पड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, BCCI के फैसले की हो रही आलोचना
भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में खाली पड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, BCCI के फैसले की हो रही आलोचना
साउथ सिनेमा
OG Worldwide Collection: 'कांतारा- चैप्टर 1' की रिलीज से पहले ही 'ओजी' ने वसूला बजट, हिट होने के लिए चाहिए इतने करोड़
'ओजी' ने वसूला 100% बजट, हिट होने के लिए चाहिए अब भी इतने करोड़
Advertisement

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
मध्य प्रदेश
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, 'मेरे परिवार का...'
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, 'मेरे परिवार का पीढ़ियों पुराना संबंध'
क्रिकेट
IND vs WI: भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में खाली पड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, BCCI के फैसले की हो रही आलोचना
भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में खाली पड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, BCCI के फैसले की हो रही आलोचना
साउथ सिनेमा
OG Worldwide Collection: 'कांतारा- चैप्टर 1' की रिलीज से पहले ही 'ओजी' ने वसूला बजट, हिट होने के लिए चाहिए इतने करोड़
'ओजी' ने वसूला 100% बजट, हिट होने के लिए चाहिए अब भी इतने करोड़
विश्व
रूस ने भारत को दिया धोखा! मना करने के बावजूद पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
रूस ने भारत को दिया धोखा! पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
ट्रेंडिंग
Seema Haider Viral Video: सीमा हैदर ने किससे मांग ली पप्पी, सचिन ने मारा जोरदार चांटा; वीडियो हो रहा वायरल
सीमा हैदर ने किससे मांग ली पप्पी, सचिन ने मारा जोरदार चांटा; वीडियो हो रहा वायरल
लाइफस्टाइल
Earbuds Hearing Loss: कानों के लिए कितना खतरनाक होता है वायरलेस हेडफोन, कितनी हो सकती है दिक्कत?
कानों के लिए कितना खतरनाक होता है वायरलेस हेडफोन, कितनी हो सकती है दिक्कत?
यूटिलिटी
Credit Cards Discounts: आखिर क्रेडिट कार्ड पर क्यों मिलता है डिस्काउंट, इससे कैसे कमाई करते हैं बैंक?
आखिर क्रेडिट कार्ड पर क्यों मिलता है डिस्काउंट, इससे कैसे कमाई करते हैं बैंक?
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget