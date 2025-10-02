आजम खान ने सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया संदेश, कहा- 'दिल बहुत दुखी है...'

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से बाहर आ गए हैं. जिसके बाद वो लगातार पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे हैं और तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं. इसी क्रम में आज़म खान ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी प्रतिक्रिया दी और उन्हें खास संदेश दिया.

आजम खान ने भारत समाचार न्यूज़ चैनल से बात करते हुए सीएम योगी को लेकर अपनी बात रखी. जब उनसे सवाल किया गया कि आप सियासत से कुछ कहना चाहते हैं तो उन्होंने अपने ही अंदाज में इसका जवाब दिया और कहा कि आज लोग खौफजदा है. कुछ ऐसा हो कि लोगों के चेहरे पर खुशियां वापस लौट आएं.

सीएम योगी को आजम खान ने दिया पैगाम

आजम खान ने कहा- "मोहब्बतें बहुत कम रह गई हैं, रिश्ते बहुत उदास हो गए हैं.. दिल बहुत दुखी रहने लगे हैं.. लोकतंत्र में हर शख्स को मुस्कुराना चाहिए. लेकिन लोग खौफजदा हैं.. लोग डरे हुए हैं. अपने ही वतन में बेइज्जत महसूस कर रहे हैं.. कुछ ऐसा हो जाए कि चमन में बहारें फिर वापस आ जाएं. खुशियां फिर लौट आएं और परिंदे फिर चहचहाने लगे."

उनसे जब ये सवाल किया गया कि क्या ये बरेली और संभल में जो हुआ उसकी वजह से आप कह रहे हैं तो उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ एक-दो वाकया ही है. ऐसी कई घटनाएं हुई हैं सब लोग जानते हैं.

अखिलेश यादव पर कही ये बात

अखिलेश यादव पर आजम खान ने कहा कि "आप झगड़ा लगाने की कोशिश न करें, मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता कल भी था और आज भी है. ये पहली बार नहीं है. मैं उनके पिता का दोस्त हूं, वो मेरे लिए बेटे की तरह हैं. मैं अभी जेल से आया हूं अभी बीमार हूं. ऐसा कुछ नहीं है. मैं उनसे मिलने चला जाऊंगा. मुझपर कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो मैं चला जाऊंगा और मैं पहले भी जाता रहा हूं."