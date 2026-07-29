'सनातनी प्रतिष्ठानों पर भोजन करें कांवड़िये', स्वामी यशवीर जी महाराज की अपील

पश्चिमी उतर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान मंगलवार को योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर जी महाराज ने अपने समर्थकों के साथ कांवड़ मार्ग पर होटल, ढाबों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों पर एक अभियान चलाया. इस दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों पर भगवान वराह के चित्र भेंट किए गए और संचालकों से उन्हें प्रतिष्ठान पर लगाने की अपील की गई.

स्वामी यशवीर महाराज ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य कांवड़ियों को ऐसे प्रतिष्ठानों की पहचान कराने का है, जहां उनकी आस्था के अनुरूप भोजन उपलब्ध होने का दावा किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर धार्मिक नामों का उपयोग करते हैं, जिससे श्रद्धालुओं में भ्रम की स्थिति बनती है. इन्हीं आरोपों के आधार पर उन्होंने भगवान वराह के चित्र लगाने की अपील की.

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कांवड़ियों से किया खास अनुरोध

स्वामी यशवीर महाराज ने कांवड़ यात्रियों से अपील की है कि वे एक से डेढ़ लीटर ही गंगाजल लेकर आएं, क्योंकि आप कांवड़ ला रहे हैं न कि किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं. इसीलिए बहुत ज्यादा गंगा जल कांवड़ में भरकर न लाएं, इससे आपकी रीढ़ की हड़्डी में भी तकलीफ हो सकती है. साथ ही जब कम जल लेकर भगवान के मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो आपकी भक्ति भी बनती चलेगी.

ढाबा संचालकों ने अभियान पर दी सकारात्मक प्रतिक्रिया

महंत स्वामी यशवीर जी महाराज के इस पहल पर ढाबों के मालिक की सकारात्मक प्रतिक्रिया आई हैं, ढाबा मालिक सत्येंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि अन्य समाज के लोग ढाबे का नाम बदलकर रख लेते हैं और वहां भगवान श्री राम या भगवान शिव की मूर्तिया लगाकर श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं. इसका पता कांवड़ियों को नहीं चल पाता है और इस प्रकार की घटनाएं गंभीर रूप ले लेती हैं. उन्होंने कहा कि महाराज जी की यह पहल कई वर्षों से चली आ रही, जो बहुत ही सराहनीय है.

कपड़े से ढकी जाएंगी कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली मीट शॉप

वहीं, मुजफ्फरनगर प्रशासन ने अन्य समाज के लोग ढाबे का नाम बदलकर रख लेते हैं और वहां भगवान श्री राम या भगवान शिव की मूर्तिया लगाकर श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं. प्रशासन ने अब कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली मीट-मटन की दुकानों को पूरी तरह कपड़ों से कवर करने के लिए कहा है. कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है.

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