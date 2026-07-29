बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका! इस राज्य में बढ़ा बिल का सरचार्ज

उत्तराखंड में बिजली के 29 लाख उपभोक्ताओं को अगस्त महीने की बिजली की खपत भारी पड़ने वाली है. उत्तराखंड पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड ने अगस्त में बिजली की खपत पर लागू होने वाले फ्यूल एंड पॉवर परचेज़्ड कास्ट एडजस्टमेंट सरचार्ज की जो दरें जारी की हैं. जिसके बाद प्रदेश में बिजली की कीमतें बढ़ सकती हैं.

यूपीसीएल के इस फैसले से बिजली उपभोक्ताओं की जेब में असर जरुर देखने को मिलेगा. जारी किए गए नए सरचार्ज के तहत उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट के हिसाब से अतिरिक्त शुल्क देना होगा. जिससे लोगों को बिजली का ज्यादा बिल चुकाना होगा. हालांकि राहत की बात ये है कि ये स्थायी तौर पर टैरिफ में की गई बढ़ोतरी नहीं है.

पब्लिक सेक्टर में बिजली के दाम बढ़े

सरकारी सार्वजनिक उपयोगिता संस्थानों पर 19 पैसे प्रति यूनिट निजी ट्यूबवेल पर 6 पैसे प्रति यूनिट और कृषि संबंधित गतिविधियों पर नौ से लेकर 10 पैसे प्रति यूनिट तक सरचार्ज बढ़ा है इसके अतिरिक्त एलटी और एचटी औद्योगिक उपभोक्ताओं पर 18 पैसे प्रति यूनिट का सरचार्ज बढ़ाया गया है.

मिक्स लोड श्रेणी पर 18 पैंसे प्रति यूनिट, रेलवे ट्रैक्शन पर 17 पैंसे EV चार्जिंग स्टेशन पर 17 पैंसे और अस्थायी निर्माण कार्यों के बिजली कनेक्शन पर 21 पैंसे का अतिरिक्त सरचार्ज बढ़ाया गया है.

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बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर

यूपीसीएल के बिजली के बिल पर सरचार्ज बढ़ाए जाने के बाद बिजली के दाम बढ़ जाएंगे. इसका सीधा असर प्रदेश के आम उपभोक्ता, छोटे व्यापारी और किसानों पर पड़ेगा. ख़ासतौर से ऐसे समय में जब पहले से ही आम लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं.

हालांकि यह कोई स्थायी टैरिफ की बढ़ोतरी नहीं है, बिजली की खरीद और लागत में हो रहे उतार चढ़ाव को देखते हुए नियामकीय प्रावधान के तहत तय अवधि के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है गौरतलब है कि अगस्त की बिजली दरों में इसका असर सीधे तौर पर दिखाई देगा और लोगों को ज्यादा दाम चुकाने पड़ सकते हैं.

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