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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा: विवाहित महिला तनु की संदिग्ध मौत, दहेज हत्या का आरोप

ग्रेटर नोएडा: विवाहित महिला तनु की संदिग्ध मौत, दहेज हत्या का आरोप

Greater Noida News: गाजियाबाद के जावली गांव की रहने वाली दो सगी बहनें तनु और तनीषा की शादी 6 दिसंबर 2020 को घंघौला गांव निवासी अमित व सुमित से हुई थी. दोनों बहनों के दो-दो बच्चे भी हैं.

Written By : रविन्द्र जयंत |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 29 Jul 2026 02:31 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के कासना कोतवाली क्षेत्र के घंघौला गांव में देर रात एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने इस मामले में महिला के पति, देवर और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

पुलिस के अनुसार गाजियाबाद के जावली गांव की रहने वाली दो सगी बहनें तनु और तनीषा की शादी 6 दिसंबर 2020 को घंघौला गांव निवासी अमित व सुमित से हुई थी. दोनों बहनों के दो-दो बच्चे भी हैं.

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दो बड़ी गाड़ियों की मांग कर रहे थे ससुराल वाले

मृतका तनु के भाई तनीश कसाना ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग को लेकर दोनों बहनों को प्रताड़ित कर रहे थे. उनका आरोप है कि आरोपी पहले ब्रेजा और अब स्कॉर्पियो की मांग कर रहे थे, और यह मांग लगातार बढ़ती जा रही थी.

देर रात तनु की घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. उसका शव ऊपर के कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिला. परिजनों का आरोप है कि जब वे मौके पर पहुंचे तो ससुराल पक्ष के लोग वहां से भाग गए थे. उन्होंने यह भी बताया कि तनु के शरीर पर मारपीट और चोट के निशान थे.

महिला ने फंदा लगाकर किया सुसाइड

इस घटना के विरोध में मायके पक्ष के लोग कासना कोतवाली पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया. पुलिस ने उन्हें आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन दिया.

ग्रेटर नोएडा के डीसीपी रवि शंकर निम ने बताया कि महिला ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या की है. परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपी पति अमित, देवर सुमित और सास कृष्ण के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.

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About the author रविन्द्र जयंत

रविन्द्र जयंत पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से सक्रिय हैं. बीते 9 वर्षों से एबीपी न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े हैं. एबीपी न्यूज़ से पहले कई बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर सहित नोएडा और ग्रेटर नोएडा की क्राइम, सामाजिक और राजनीतिक खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. मास कम्युनिकेशन में पीजी करने के बाद लॉ की पढ़ाई की है. नई जगहों की यात्रा करना पसंद है. मेल आईडी- ravijaint.86@gmail.com
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Published at : 29 Jul 2026 02:31 PM (IST)
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