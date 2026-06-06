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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCJP Protest: 'गुरूरमंद हुक्मरानों तक...', कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान

CJP Protest: 'गुरूरमंद हुक्मरानों तक...', कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान

Cockroach Janta Party Protest: जंतर-मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बिना नाम लिए बीजेपी नीत केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 06 Jun 2026 07:49 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कॉकरोच जनता पार्टी के दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट पर लिखा है कि ‘गुरूरमंद हुक्मरानों’ तक पहुँचे ये आवाज, सुनो दरवाज़े पर खटखटा रहा है ‘बदलाव’. दरारें पड़ गईं क़िलों में, दरक रही बुनियाद, अब नौजवानों ने भी कर दिया है इंक़लाब.

उन्होने कहा कि "जहरीली साज़िशों से तब तक न निजात मिल पाएगी जब तक केवल शाख पर उँगली उठाई जाएगी और सिर्फ़ वो शाख हटाई जाएगी, असली आज़ादी, तरक़्क़ी और इंसाफ़ तब मिलेगा जब इस गुनाह का असली तना और ज़मीन के अंदर गहरी छुपी दीमकी जड़ उखाड़ी जाएगी. एक देश-एक आवाज़ मतलब इंक़लाब."

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कॉकरोच के मुखौटे में दिखे प्रदर्शनकारी

दरअसल, दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से शनिवार को प्रदर्शन किया गया, प्रदर्शन के मद्देनजर मद्देनजर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. वहीं, इस प्रदर्शन में ऑनलाइन संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके शामिल हुए. प्रदर्शन के दौरान कई अपने चेहरे पर कॉकरोच का मुखौटा पहने नजर आए.

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. दिल्ली पहुंचे दीपके ने समर्थकों से अनुशासन बनाए रखने और प्रदर्शन को शांतिपूर्ण रखने का आग्रह किया. वहीं, इस प्रदर्शन को विपक्षी दलों के साथ- साथ कई सामाजिक संगठनों ने भी समर्थन दिया है.

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प्रदर्शन खत्म होने पर अभिजीत दीपके ने एक्स पर लिखा कि, "अपने माता-पिता से मिलने घर जा रहा हूं, उनसे मिले हुए एक साल से ज़्यादा का समय हो गया है. पिछले 15 दिनों में उन्होंने बहुत कुछ सहा है और धमकियों के कारण उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा था. मैं उन्हें वापस घर लेकर जा रहा हूं."

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Published at : 06 Jun 2026 07:24 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP News Cockroach Janta Party Protest
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