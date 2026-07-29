कांग्रेस नेता अमित कोल की चाकू मारकर हत्या, ताबड़तोड़ हमले से शहर में सनसनी

मध्य प्रदेश के रीवा शहर में सोमवार रात एक सनसनीखेज हत्या की वारदात ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया. शहर के शांति विहार कॉलोनी गेट के पास कांग्रेस पार्टी के युवा नेता अमित कोल की अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी. घटना रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है. वारदात के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अमित कोल किसी काम से शांति विहार कॉलोनी के पास मौजूद थे. इसी दौरान बाइक पर सवार होकर आए कुछ अज्ञात बदमाशों ने उन्हें घेर लिया. इससे पहले कि अमित कुछ समझ पाते, हमलावरों ने उन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया. लगातार किए गए कई वारों से वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.

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अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. गंभीर हालत में अमित कोल को अस्पताल ले जाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया और लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला.

सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक समेत शहर के कई थानों का पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा. वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने आसपास के क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच तेज कर दी है. प्रारंभिक जांच में पुलिस हत्या के पीछे की वजह तलाशने में जुटी है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि हत्या आपसी रंजिश का परिणाम है, राजनीतिक कारणों से हुई है या इसके पीछे कोई अन्य वजह है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गहरा गुस्सा

आरोपियों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. इसके अलावा घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ भी की जा रही है, ताकि हमलावरों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके. इस हत्याकांड के बाद रीवा शहर में सनसनी फैल गई है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में घटना को लेकर गहरा आक्रोश है. पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि जांच के सभी पहलुओं पर तेजी से काम किया जा रहा है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा.

रीवा एसपी गुरुकरण सिंह ने बताया कि करीब 8.45 से 9.00 बजे के बीच में यह डायल 112 में पॉइंट आया कि यहां पर एक चाकूबाजी हुई है. किसी कॉलर ने सूचना दी. तत्काल मौके पर फोर्स भी रवाना की गई और यहां पर देखा कि एक लड़का जिसका नाम अमित कोल है उसे चाकू मारा गया है. अस्पताल में उसकी मौत हो गयी. घटना के साक्ष्य लिए जा रहे हैं.

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