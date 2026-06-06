शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों दें? पेपर लीक की खबरों पर मचे सियासी घमासान पर बोले योगी के मंत्री

उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा एवं कानपुर के प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने नीट पेपर लीक और सीबीएसई विवाद को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि मंत्री इसमें शामिल नहीं थे, इसलिए इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं उठता.

गुरुवार को कानपुर के सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, “जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है. इसमें मंत्री का क्या दोष है, वो इस्तीफा क्यों दें?” उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पहले 100 पेपर लीक होते थे, अब उदाहरण के तौर पर 10 हो रहे हैं, यानी 90 प्रतिशत कमी आई है.

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“कॉकरोच पार्टी को बताया बगुला”

उपाध्याय ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा, “विपक्ष इतना कमजोर हो गया है कि वह एक बगूले जैसी पार्टी के पीछे खड़ा नजर आ रहा है.” उन्होंने कांग्रेस को “कॉकरोच पार्टी” करार देते हुए कहा कि यह न कोई पार्टी है, न संविधान और न ही नीति. मंत्री ने कहा, “दाढ़ी वाला हत्या करे और मूंछ वाले को पकड़ लिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता. केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल नहीं थे. यदि शामिल होते तो निश्चित रूप से जेल जाते.” उन्होंने यह भी कहा कि पहले लोग दोषियों को संरक्षण देते थे, जबकि इस सरकार में उन्हें दंडित किया जा रहा है.

मोदी सरकार के 12 वर्षों की जमकर तारीफ

उपाध्याय ने मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विस्तार से बात की. उन्होंने कहा कि 2014 में भारत विश्व की 12वीं अर्थव्यवस्था था, जो आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है. ब्रिटेन को पछाड़ना इस सरकार की बड़ी उपलब्धि है. नोटबंदी, जीएसटी, आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई, अयोध्या राम मंदिर, केदारनाथ-बद्रीनाथ विकास जैसी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये 12 वर्ष भारत के उत्कर्ष और गौरव का कालखंड रहे हैं. शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शी भर्ती और परीक्षा प्रणाली के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.

मंत्री ने कहा कि सरकार संभावित आर्थिक मंदी की चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत आधार पर खड़ी है. इससे पहले भी पीएम मोदी ने मंदी से देश को उबारा है.

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