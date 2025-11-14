Bihar Elections के रुझानों में NDA की जीत पर धीरेंद्र शास्त्री बोले- बिहार में राष्ट्रवादी...

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों से पहले देशभर में राजनीतिक बयानबाजी तेज है. इसी बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मथुरा में एक कार्यक्रम के दौरान चुनावी माहौल पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि बिहार में वही पार्टी विजयी होगी जिसे जनता ने दिल से वोट दिया है.

चुनाव नतीजों से पहले दिए गए धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान ने राजनीतिक माहौल में एक नई चर्चा जोड़ दी है. अब सबकी नजरें मतगणना पर टिकी हैं कि जनता वास्तव में किसे अपना नेतृत्व सौंपती है.

सत्ता में आए सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली शक्ति- धीरेंद्र शास्त्री

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि बिहार में जिसे जनता ने वोट दिया होगा, वही जीतेगा. जनता का आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है. हम सिर्फ यही कामना करते हैं कि राष्ट्रवादी विचारधारा और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली शक्ति सत्ता में आए. उनके इस बयान को बिहार के चुनावी माहौल से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां शुरुआती रुझानों में कड़ा मुकाबला जारी है.

जनता जिसे चाहेगी वही आगे बढ़ेगा- शास्त्री

शास्त्री ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है और लोकतंत्र में जनता हमेशा सर्वोपरि होती है. उन्होंने कहा कि किसी भी दल का नाम लिए बिना वे सिर्फ यही चाहते हैं कि देश और समाज के हित में काम करने वाली सरकार बने. उन्होंने आगे कहा कि हम लोगों से सिर्फ इतना कहते हैं कि जिसे भी अपना नेता मानें, वह राष्ट्र, धर्म और समाज के लिए समर्पित हो. जनता का आशीर्वाद ही असली जीत है.

चुनावी माहौल में दिखा शास्त्री के बयान का असर

बिहार में चुनावी नतीजों से ठीक पहले धीरेंद्र शास्त्री का यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है. कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे वक्त में धार्मिक या आध्यात्मिक हस्तियों के बयान मतदाताओं के मनोबल और धारणा को प्रभावित कर सकते हैं. हालांकि शास्त्री ने किसी दल या उम्मीदवार का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका राष्ट्रवादी विचारधारा वाला कथन कई राजनीतिक संकेत छोड़ता है.

ये भी पढ़िए- Bihar Election Results: बिहार के रुझानों में NDA की सरकार! बहुत पीछे हो गए तेजस्वी और महागठबंधन?