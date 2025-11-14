बिहार विधानसभा चुनाव के रुझान आने लगे हैं और शुरुआती रुझानों में एनडीए को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है. NDA को 122, वहीं महागठबंधन को 73 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है. लखीसराय, दरभंगा, पचना साहिब और पीरपैंती से बीजेपी आगे चल रही है, जबकि बहादुरगंज, किशनगंज, कदवा और हिसुआ से कांग्रेस को बढ़त मिली है. जेडीयू सुपौल, सरायरंजन, मोरवा, मोकामा, राजगीर और झाझा से आगे है. वहीं जनसुराज 4 सीटों पर, एआईएमआईएम 2 पर और बीएसपी तथा आम आदमी पार्टी 1–1 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं.

NDA को मिलती यह बढ़त इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 243 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 है और शुरुआती रुझान राजनीतिक तस्वीर का संकेत देते हैं.

बाकी सीटों की बात करें तो गयाजी में हम के नेता अनिल कुमार ने दावा किया है कि नीतिश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे और उनकी पार्टी छह सीटें जीतेगी. कुटुंबा से कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और लालगंज से शिवानी शुक्ला आगे हैं. वहीं तारापुर से बीजेपी उम्मीदवार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पीछे चल रहे हैं, जबकि RJD के अरुण कुमार आगे हैं. वहीं मनेर से RJD के भाई वीरेंद्र बढ़त बनाए हुए हैं.

Bihar Result: आ गया चुनाव आयोग का पहला रुझान.... महागठबंधन के लिए चौंकाने वाले आंकड़े, जानें कौन आगे कौन पीछे

कटिहार की सात विधानसभा सीटों में दिलचस्प रुझान

कटिहार जिले की सात विधानसभा सीटों में दिलचस्प रुझान दिखाई दे रहे हैं. कटिहार से VIP प्रत्याशी सौरव अग्रवाल, मनिहारी से JDU के सौरभ सुमन और बरारी से JDU के विजय सिंह निषाद आगे हैं. कदवा से कांग्रेस के सकील अहमद खान, प्राणपुर से बीजेपी की निशा सिंह और कोढ़ा से कांग्रेस की पूनम पासवान बढ़त बनाए हुए हैं. बलरामपुर में माले के उम्मीदवार CPIML आगे चल रहे हैं. इन रुझानों को पोस्टल बैलेट की शुरुआती गिनती से जुड़े सूत्रों की जानकारी माना जा रहा है और अभी बदलाव की संभावना बनी हुई है.

बिहार में इस बार चुनाव दो चरणों में संपन्न हुए. पहले चरण में 65.08% और दूसरे चरण में 68.76% मतदान दर्ज किया गया. कुल मिलाकर 66.91% मतदान के साथ राज्य में चुनावी उत्साह साफ नजर आया. 243 सीटों पर अंतिम नतीजे आज सामने आएंगे और बहुमत की लड़ाई बेहद दिलचस्प बन चुकी है. बिहार चुनाव की हर सीट और हर अपडेट की पल-पल की जानकारी आप ABP लाइव और इलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं.