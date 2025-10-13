दुर्गापुर गैंगरेप कांड पर भड़कीं डिंपल यादव, सपा सांसद ने क्या कहा?

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की MBBS छात्रा से गैंगरेप मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है. वहीं, अब इस मामले पर उत्तर प्रदेश के पूर्व अखिलेश यादव की धर्मपत्नी व मैनुपरी से समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद डिंपल यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है.

सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, "पूरे देश में लगातार महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं. कोई एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जहां सख्त से सख्त कार्रवाई हो. महिलाओं के लिए एक वातावरण कैसे बनाया जाए, इस पर राष्ट्रीय पहलू से काम होना चाहिए." उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग चुनाव को प्रभावित कर रहा है. बिहार में फ्री और फेयर चुनाव नहीं हो. इसलिये चुनाव आयोग ने एसआईआर करवाया है.

गैंगरेप मामले में अबतक 5 लोग गिरफ्तार

आपको बता दें कि, दुर्गापुर में 23 वर्षीय मेडिकल छात्रा से गैंगरेप के मामले पुलिस ने अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. दरअसल, पीड़िता ने शुक्रवार को पुलिस में शिकायत करते हुए बताया कि दुर्गापुर स्थित संस्थान परिसर के बाहर कुछ लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया. वहीं पुलिस के अनुसार, यह घटना उस समय हुई, जब द्वितीय वर्ष की छात्रा अपनी एक सहेली के साथ रात के खाने के लिए बाहर गई थी.

घटना पर CM ममता बनर्जी के बयान पर बवाल

दुर्गापुर गैंगरेप मामले मे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज सामूहिक बलात्कार मामले की पीड़िता रात 12:30 बजे कैसे बाहर थी?" ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि, वह इस घटना से स्तब्ध हैं, लेकिन निजी मेडिकल कॉलेजों को अपने छात्रों, खासकर लड़कियों का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें रात में बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. साथ ही छात्राओं को अपनी सुरक्षा भी खुद करनी होगी.

सीएम बनर्जी के बयान को बताया असंवेदनशील

वहीं सीएम बनर्जी के इस बयान पर कई नेताओं ने नाराजगी जताई है. सीएम के बयान को असंवेदनशील बताते हुए उन्होंने कहा कि सीएम बनर्जी का ये दावा पीड़िता की पुलिस शिकायत और उसके दोस्तों व परिवार वालों की ओर से दिए गए बयान से मेल नहीं खाता है, जिससे पता चलता है कि घटना आधी रात से काफी पहले हुई थी.