मुरादाबाद: दबंगों ने दो युवकों को कपड़े उतरवाकर पीटा, थाने पहुंचकर पीड़ित ने दर्ज कराया मुकदमा

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. यहां दबंगों ने दो युवकों के साथ ऐसी दरिंदगी की, जिसे सुनकर हर कोई सन्न है. पीड़ितों को बंधक बनाकर उनके कपड़े उतरवाए गए, उनका वीडियो बनाया गया और फिर पैसों की मांग करते हुए बेरहमी से पीटा गया.

पीड़ित रघुवीर सिंह पुत्र हनीफ निवासी कटका थाना स्योहारा जिला मुरादाबाद ने अपनी तहरीर में जो दर्द बयान किया उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए. तहरीर के अनुसार आरोपी कपिल पुत्र महिपाल निवासी ग्राम कासमपुर थाना जसपुर जिला उधमसिंह नगर ने मोबाइल एप के जरिए रघुवीर को डॉक्टर भूपेंद्र सिंह के अस्पताल ठाकुरद्वारा बुलाया. रघुवीर अपने साथी आदिल के साथ वहां पहुंचा तो कपिल उन्हें बहाने से अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर किसी सुनसान जगह पर ले गया उस अंधेरी जगह पर पहले से ही रायचंद पुत्र मोनू कुमार, महेश पुत्र कुंवरपाल सिंह और जितेंद्र पुत्र प्रिंस मौजूद थे.

पैसे देने से इनकार पर लात-घूंसों से पीटा

इन सभी आरोपियों ने मिलकर दोनों युवकों को जबरन पकड़ लिया, उनके कपड़े उतरवाकर नंगा कर दिया और मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी. इसके बाद सभी ने दोनों से 10-10 हजार रुपये की मांग की जब दोनों युवकों ने पैसे देने से इनकार किया तो आरोपियों ने उन्हें लात-घूंसों और डंडों से बेरहमी से पीटा. चीख-पुकार मचाने पर भी किसी ने उनकी मदद नहीं की. पीड़ितों को धमकी दी गई कि अगर पैसे नहीं दिए तो वीडियो वायरल कर देंगे और जान से मार देंगे घटना के दौरान दोनों की हालत खराब हो गई. किसी तरह जान बचाकर दोनों मौके से भागे और सीधे थाना ठाकुरद्वारा पहुंचे.

घटना के बाद इलाके में दहशत

थाने पहुंचकर उन्होंने रोते हुए पूरी घटना बताई और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. रघुवीर सिंह ने पुलिस को बताया उन्होंने हमारे कपड़े उतरवा दिए, मोबाइल से वीडियो बनाई और बोले कि अगर पैसे नहीं दिए तो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर देंगे हमें मारा धमकाया और जान से मारने की कोशिश की इस घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है.

पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई सामान्य मामला नहीं है बल्कि इलाके में दबंगों का आतंक बढ़ता जा रहा है. लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में कोई और ऐसी दरिंदगी का शिकार न बने. पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है.

बताया जा रहा है कि पुलिस ने कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी शुरू कर दी है पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपियों पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा जिसमें ब्लैकमेलिंग धमकी, मारपीट और अश्लील वीडियो बनाकर वसूली की कोशिश जैसे अपराध शामिल हैं एसपी ग्रामीण कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है.