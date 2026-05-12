महोबा: मातम में बदलीं शादी की खुशियां, बहन की डोली से पहले उठी भाईयों की अर्थी, मचा कोहराम

महोबा में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब दुल्हन के सगे और ममेरे भाई की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई. पसवारा गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दोनों भाइयों को कुचल दिया. हादसा इतना खौफनाक था कि एक युवक का शव ट्रक के पहियों में फंसकर कई टुकड़ों में बंट गया. इस घटना से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

महोबा जनपद की सीमा से लगे मध्यप्रदेश के प्रकाश बम्हौरी गांव में आज मंगल गीत गाए जाने थे. आंगन में बारात का स्वागत होना था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. संतोष प्रजापति की बेटी कल्पना की शादी की रस्में चल रही थीं. हमीरपुर के देव गांव से बारात आनी थी, लेकिन एक तेज रफ्तार काल ने खुशियों भरे घर को चीख-पुकार में बदल दिया.

चंदौली में 3 हत्याओं से सनसनी फैलाने वाला सीरियल किलर एनकाउंटर में ढेर, आरा में था सिक्योरिटी गार्ड

डीजल लेने गए थे दोनों मृतक

शादी के समारोह में बिजली की व्यवस्था के लिए जनरेटर चलना था. इसी जनरेटर के लिए डीजल लेने दुल्हन का 22 वर्षीय सगा भाई रामनरेश और उसका ममेरा भाई, 19 वर्षीय नवाब, अपाचे बाइक से महोबा के लिए घर से निकले थे. जैसे ही दोनों भाई महोबा के पसवारा गांव की सड़क पर पहुंचे, वहां से गुजर रहे एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया.

प्रत्यक्षदर्शियों ने दी यह जानकारी

प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो टक्कर इतनी भीषण थी कि रामनरेश उछलकर दूर जा गिरा, जबकि नवाब ट्रक के भारी-भरकम पहियों के बीच फंस गया.संवेदनहीनता की हद तो तब हो गई जब ड्राइवर ने ट्रक रोकने के बजाय रफ्तार बढ़ा दी, जिससे नवाब का शरीर सड़क पर काफी दूर तक घिसटता चला गया.

इस दर्दनाक मंजर में नवाब के शरीर के टुकड़े-टुकड़े हो गए और शव बुरी तरह कुचल गया. सड़क पर बने टायर के निशान इस खौफनाक मंजर की गवाही दे रहे हैं. हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.

मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस टीम

सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को अपने कब्जे में लिया और दोनों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस के जरिए जब यह खबर घर पहुंची, तो शादी की तैयारी कर रहे परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

मृतक के मामा गोविंदा और रिश्तेदार भाऊ प्रजापति ने बताया कि घर में भाई की मौत से बहन की डोली उठने से पहले ही भाई की अर्थी उठ गई. पीड़ित परिवार ने आरोपी ट्रक ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है. फिलहाल, जिस घर से शहनाइयों की गूंज आनी थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा और मातम पसरा है.

PM की अपील का मेरठ में भी दिखा असर, सूना पड़ा सर्राफा बाजार, कारोबारी बोले- 'प्रधानमंत्री को...'