'कोई फायदा नहीं, पंजाब की तरह भद्द पिटेगी', कर्नाटक में सियासी हलचल के बीच संजय निरुपम की कांग्रेस को चेतावनी
Sanjay Nirupam on Congress: संजय निरुपम का कहना है कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार वापस नहीं आ रही है. आखिरी समय में सीएम बदलने से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला.
कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की लगातार अटकलें लग रही हैं. कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही है सीएम पद से इस्तीफा देने को कहा है. इस बीच एकनाथ शिंदे की शिवसेना से नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस को चेतावनी देने के लहजे में कहा कि आखिरी समय में यह सब करने से कोई फायदा नहीं होगा.
संजय निरुपम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार वापस नहीं आ रही है. आखिरी वक्त में मुख्यमंत्री बदलने से कोई फायदा नहीं होगा बल्कि पंजाब की तरह भद्द पिटेगी."
कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में काँग्रेस की सरकार वापस नहीं आ रही है।— Sanjay Nirupam (@sanjaynirupam) May 27, 2026
आख़िरी वक़्त में मुख्यमंत्री बदलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा।
बल्कि पंजाब की तरह भद्द पिटेगी,जब कैप्टन को हटाकर एक महा भ्रष्ट व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया था जो खुद दोनों सीटों पर हार गया था।#KarnatakKaNatak
'पंजाब में भ्रष्ट नेता को बना दिया था सीएम'
पंजाब में कांग्रेस कार्यकाल का हवाला देते हुए संजय निरुपम ने कहा कि पार्टी ने वहां कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर एक 'महा भ्रष्ट व्यक्ति' को मुख्यमंत्री बनाया दिया था, जो खुद दोनों सीटों पर हार गया था. इतना ही नहीं, कर्नाटक में सिद्धारमैया के इस्तीफे की चर्चा को संजय निरुपम ने 'कर्नाटक का नाटक' करार दिया.
संजय निरुपम ने किसे बताया 'कर्नाटक का नाटक'?
दरअसल, कर्नाटक में अगले दो दिन में परिवर्तन की तेज होती अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से 28 मई को मिलने का समय मांगा है. यह अटकलें जोर पकड़ रही हैं कि सिद्धरमैया गुरुवार को इस्तीफा दे सकते हैं, जिससे उनके उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा. कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार, सिद्धरमैया राज्यपाल गहलोत को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं. कांग्रेस आलाकमान राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सिद्धरमैया और शिवकुमार के साथ घंटों चर्चा की और उनसे अलग-अलग भी मुलाकात की.
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Source: IOCL