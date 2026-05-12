उत्तर प्रदेश के चंदौली में तीन हत्याओं से सनसनी फैलाने वाले आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया. मुठभेड़ में मारा गया आरोपी गुरमीत सिंह पंजाब के अमृतसर का रहने वाला था और पूर्व सैनिक बताया जा रहा है. आरोपी ने पिछले दो दिनों में अलग-अलग स्थानों पर दो पुरुषों और एक महिला की गोली मारकर हत्या की थी. इनमें दो हत्याएं चलती ट्रेन में जबकि एक महिला की हत्या अस्पताल में सरेआम गोली मारकर की गई थी. लगातार हो रही वारदातों के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी.

चंदौली में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में सीरियल किलर गुरमीत सिंह ढेर हो गया. पुलिस के मुताबिक आरोपी सेना से बाहर आने के बाद बिहार के आरा में गार्ड की नौकरी करता था, लेकिन शराब की लत के चलते उसे नौकरी से निकाल दिया गया था. इसके बाद वह लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया.

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चंदौली एसपी आकाश पटेल ने बताया कि आरोपी वारदात के बाद पुलिस की पिस्टल लेकर भाग रहा था. पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से वह घायल हो गया. घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी के आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है.

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