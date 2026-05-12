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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडPM की अपील का मेरठ में भी दिखा असर, सूना पड़ा सर्राफा बाजार, कारोबारी बोले- 'प्रधानमंत्री को...'

PM की अपील का मेरठ में भी दिखा असर, सूना पड़ा सर्राफा बाजार, कारोबारी बोले- 'प्रधानमंत्री को...'

Meerut News In Hindi: PM मोदी की अपील का असर दिखना शुरू हो गया है. एशिया का सबसे बड़ा मेरठ सर्राफा बाजार सूना पड़ा हुआ दिखाई दिया है. इससे कारोबारियों में संकट की चिंता पैदा हो गई है.

By : सुधीर चौहान, मेरठ | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 12 May 2026 07:25 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से एक साल तक सोना न खरीदने की अपील का असर अब सर्राफा बाजार पर भी साफ दिखाई देने लगा है. बताया जाता है कि मेरठ का सर्राफा बाजार एशिया के सबसे बड़े आभूषण गढ़ने वाले बाजारों में गिना जाता है.

सर्राफा कारोबारियों के मुताबिक इस बाजार से हर साल करीब 20 हजार करोड़ रुपये का कारोबार होता है और लगभग 400 करोड़ रुपये का GST सरकार को प्राप्त होता है. सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री को ऐसी अपील करने से पहले कारोबारियों से सलाह-मशविरा करना चाहिए था. 

लेकिन अब प्रधानमंत्री की अपील के बाद इस सर्राफा बाजार के अस्तित्व पर ही संकट मंडराने लगा है. पीएम मोदी की अपील का असर अब देशभर के विभिन्न राज्यों और शहरों में साफ दिखना शुरू हो गया है. देशभर के कारोबारी पीएम की इस अपील की निंदा कर रहे हैं. साथ ही उनमें अब कारोबार को लेकर चिंता बनी हुई है.

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संकट की स्थिति पर क्या बोले सर्राफा कारोबारी?

कारोबारियों का कहना है कि यहां करीब 20 से 30 हजार कारीगर देश के अलग-अलग हिस्सों से आकर मेहनत-मजदूरी करते हैं और आभूषण तैयार करते हैं. यदि कारोबार प्रभावित हुआ और कारीगरों का पलायन शुरू हो गया, तो संभव है कि यह बाजार दोबारा पहले जैसी मजबूती से खड़ा न हो सके.

व्यापारियों का क्या कहना है?

उनका मानना है कि एक साल तक नई खरीदारी रोकने की अपील करने के बजाय कुछ दिनों के लिए यह अपील की जाती तो बेहतर होता. साथ ही लोगों से यह भी कहा जाना चाहिए था कि वे घरों और बैंकों में पड़ा पुराना सोना बाजार में लाएं, न कि नया सोना खरीदें. 

इससे एक तरफ विदेशी मुद्रा की बचत होती और दूसरी तरफ सर्राफा कारोबार भी चलता रहता. फिलहाल प्रधानमंत्री की इस अपील का असर बाजार में साफ नजर आ रहा है. सुबह से सर्राफा बाजार की दुकानें सूनी पड़ी हैं और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है.

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About the author सुधीर चौहान, मेरठ

सुधीर चौहान वेस्ट यूपी में लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे हैं. 23 साल का अनुभव है. मेरठ की क्राइम, राजनीति और सामाजिक खबरों पर नजर रखते हैं.
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Published at : 12 May 2026 07:20 PM (IST)
Tags :
UP NEWS NARENDRA MODI Meerut News
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