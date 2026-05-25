हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMahoba News: नीट छात्रा रेप केस में प्रदर्शन से पहले कांग्रेस जिला अध्यक्ष नजरबंद, तहसीलदार को दिया ज्ञापन

Mahoba News: नीट छात्रा रेप केस में प्रदर्शन से पहले कांग्रेस जिला अध्यक्ष नजरबंद, तहसीलदार को दिया ज्ञापन

Mahoba News In Hindi: महोबा में नीट छात्रा अपहरण और रेप मामले में प्रदर्शन से पहले कांग्रेस जिला अध्यक्ष को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया, जबकि कांग्रेसियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा.

By : इमरान खान, महोबा | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 25 May 2026 10:31 PM (IST)
Preferred Sources

महोबा में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के अपहरण और कथित दुष्कर्म मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति तेज हो गई है. पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस सोमवार को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन महोबा में प्रदर्शन से पहले ही पुलिस ने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संतोष कुमार धुरिया को हाउस अरेस्ट कर लिया.

पुलिस ने उन्हें उनके कार्यालय से बाहर नहीं निकलने दिया. इसके बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के भीतर ही तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप दिया.

UP Politics: INDIA गठबंधन नहीं, कांग्रेस को...', प्रियंका राहुल के करीबी नेता ने यूपी चुनाव पर दिया बड़ा बयान

मामले को लेकर इलाके में लगातार नाराजगी बनी हुई है. आरोप है कि मध्यप्रदेश निवासी नीट छात्रा का अपहरण कर उसे करीब 16 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया. इस दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया गया और सिगरेट से जलाकर प्रताड़ित भी किया गया.

घटना सामने आने के बाद लोगों में भारी आक्रोश है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है. हालांकि, इसी बीच पीड़िता और आरोपी का कथित विवाह वीडियो भी सामने आया है, जिससे मामले ने नया मोड़ ले लिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

कांग्रेस ने सरकार पर लगाए दबाव बनाने के आरोप

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर पीड़िता के लिए न्याय, सुरक्षा और आर्थिक सहायता की मांग करना चाहते थे, लेकिन सरकार के दबाव में पुलिस ने उन्हें रोक दिया. जिला अध्यक्ष संतोष कुमार धुरिया ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ पीड़ित छात्रा को न्याय दिलाने की आवाज उठा रही है.

कांग्रेस ने ज्ञापन के जरिए मांग की है कि पीड़ित छात्रा को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए, परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो. पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है.

अजय राय के बयान के बाद और बढ़ा विवाद

दरअसल, बीते 22 मई को यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पीड़ित परिवार से मिलने महोबा पहुंचे थे. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था. उसी के बाद से यह मामला और ज्यादा राजनीतिक रंग लेता जा रहा है.

कांग्रेस का आरोप है कि सरकार असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और किसी को भी आपत्तिजनक बयान देने की छूट नहीं दी जा सकती.

पासी समाज का है मलिहाबाद किला? मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी का आया बयान

कांग्रेस के प्रदर्शन और बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच पुलिस ने भी कार्रवाई तेज कर दी. इस मामले में पांच नामजद आरोपी बताए गए थे. इनमें से तीन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था. वहीं प्रदर्शन से ठीक पहले पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहित श्रीवास समेत फरार चल रहे दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

इस दौरान कांग्रेस नेता राकेश सिंह, मोहम्मद शफीक, अरविंद द्विवेदी, देशराज रैकवार और अजयराज कौली समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे. फिलहाल यह मामला अब कानून के साथ-साथ राजनीति के केंद्र में भी आ चुका है.

और पढ़ें
Published at : 25 May 2026 10:31 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Mahoba News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Mahoba News: नीट छात्रा रेप केस में प्रदर्शन से पहले कांग्रेस जिला अध्यक्ष नजरबंद, तहसीलदार को दिया ज्ञापन
महोबा: नीट छात्रा रेप केस में प्रदर्शन से पहले कांग्रेस जिला अध्यक्ष नजरबंद, तहसीलदार को दिया ज्ञापन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रचंड गर्मी के 9 दिनों का 'नौतपा' शुरू, बांदा सबसे गर्म जगह, जानें यूपी के बाकी जिलों का हाल
प्रचंड गर्मी के 9 दिनों का 'नौतपा' शुरू, बांदा सबसे गर्म जगह, जानें यूपी के बाकी जिलों का हाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बलिया: ट्रैफिक कांस्टेबल ने लोगों से लगाई गुहार, 'मुझे इन शराबियों से बचा लीजिए'
बलिया: ट्रैफिक कांस्टेबल ने लोगों से लगाई गुहार, 'मुझे इन शराबियों से बचा लीजिए'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खरीफ-2026 की तैयारी तेज, किसानों को समय पर बीज-उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश
खरीफ-2026 की तैयारी तेज, किसानों को समय पर बीज-उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश
Advertisement

वीडियोज

Vasudha:Dadi ने कराया नाच-गाने के साथ गृह प्रवेश, लेकिन Chandrika के डर से सहमी है Vasudha! #sbs
Salman Khan की SVC63 के title को लेकर बढ़ा suspense, ‘Monster’ से लेकर ‘Lalkaar’ तक नामों पर चर्चा तेज
Breaking | US Iran Ceasefire Update: ईरान के साथ संभावित डील पर ऐसा क्या बोले Trump? | Hormuz
New Renault Duster 2026 road trip Review | #renaultduster #review #autolive
Twisha Sharma Murder Case: ट्विशा केस में आज कोर्ट में क्या हुआ? | Supreme Court Hearing
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हिमंत बिस्वा सरकार ने असम में पेश किया USS बिल तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले- इस्लाम में...
हिमंत बिस्वा सरकार ने असम में पेश किया USS बिल तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले- इस्लाम में...
बिहार
बांकीपुर सीट से उपचुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर? बोले- 'अगर BJP को हराना है तो...'
बांकीपुर सीट से उपचुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर? बोले- 'अगर BJP को हराना है तो...'
आईपीएल 2026
'कितने गंदे कमेंट, वो...' किस पर भड़की श्रेयस अय्यर की बहन? IPL में बनाए वीडियो पर भी दी सफाई
'कितने गंदे कमेंट, वो...' किस पर भड़की श्रेयस अय्यर की बहन? IPL में बनाए वीडियो पर भी दी सफाई
बॉलीवुड
Dilip Joshi Birthday Special: कभी 50 रुपये के लिए खाते थे धक्के, बेरोजगारी का भी दर्द झेला, आज करोड़ों के मालिक हैं ‘जेठालाल’
कभी 50 रुपये के लिए खाते थे धक्के, बेरोजगारी का भी दर्द झेला, आज करोड़ों के मालिक हैं ‘जेठालाल’
इंडिया
मिडिल ईस्ट संकट के बीच पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों पर आया निर्मला का बयान, जानें क्यों बोलीं 3F पर करें फोकस
मिडिल ईस्ट संकट के बीच पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों पर आया निर्मला का बयान, जानें आगे क्या होगा
इंडिया
बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद ममता ने बदली इंडिया गठबंधन की रणनीति, जानें अब आगे क्या होगा?
बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद ममता ने बदली इंडिया गठबंधन की रणनीति, जानें अब आगे क्या होगा?
शिक्षा
JNU Hostel Rules 2026: विवाहित पीएचडी छात्रों को बड़ा झटका,JNU हॉस्टल में रहना हुआ महंगा
विवाहित पीएचडी छात्रों को बड़ा झटका,JNU हॉस्टल में रहना हुआ महंगा
विश्व
जल्द खुलने वाला है हॉर्मुज! युद्ध विराम बढ़ाने की ओर अमेरिका-ईरान, समझौते के करीब पहुंचे दोनों देश
जल्द खुलने वाला है हॉर्मुज! युद्ध विराम बढ़ाने की ओर अमेरिका-ईरान, समझौते के करीब दोनों देश
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget