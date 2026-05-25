लखनऊ: सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा के फ्लैट में चोरी, CCTV में सोशल मीडिया कर्मी निकला आरोपी

लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा के सरकारी आवास में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है. विधायक निवास से लाखों रुपये का सामान चोरी होने का मामला सामने आया है. घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र स्थित रॉयल होटल-4 के फ्लैट नंबर 31 और 32 की है, जहां विधायक का आवास है. विधायक रविदास मेहरोत्रा ने अपने सोशल मीडिया का काम देखने वाले अरिहंत जैन पर चोरी का आरोप लगाया है. बताया जा रहा है कि अरिहंत जैन विधायक के सोशल मीडिया से जुड़े कामकाज को संभालता था और इसी काम के लिए विधायक से दो कंप्यूटर और एक आईफोन मंगवाए गए थे.

आरोपी 21-22 मई को फ्लैट की चाबी लेकर हुआ गयाब

विधायक रविदास मेहरोत्रा द्वारा दर्ज एफआईआर के मुताबिक, विधायक ने अरिहंत जैन को सोशल मीडिया के काम को संभालने के लिए दो कंप्यूटर और एक आईफोन उपलब्ध कराए थे. इसके बाद 21, 22 मई 2026 की रात को अरिहंत रॉयल होटल-4 के फ्लैट नंबर 32 चाबी लेकर गायब हो गया. जब विधायक ने उसे फोन किया तो उसने ना तो फोन उठाया और बाद में अपना मोबाइल बंद कर लिया. आरोपी अरिहंत के विधायक का फोन ना उठाने पर उन्होंने शक के आधार पर दूसरी चाबी से फ्लैट नंबर 32 खुलवाया, जहां दो कंप्यूटर और आईफोन-17 गायब थे.

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सीसीटीवी में आरोपी अन्य दो चोरों के साथ कार में दिखा

घटना के दौरान विधायक के निवास के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ दिए गए. हालांकि, जांच के दौरान आवास में लगे अन्य कैमरों में अरिहंत जैन को दो अन्य संदिग्ध चोरों के साथ दिखाई दिया. कैमरे में आरोपी अरिहंत कार में सामान रखता दिखाई दे रहा है.

चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गई है. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है.

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