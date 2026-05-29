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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदहेज के लिए प्रताड़ित करता था पति, मांग पूरी नहीं होने पर दिया तीन तलाक; FIR दर्ज

दहेज के लिए प्रताड़ित करता था पति, मांग पूरी नहीं होने पर दिया तीन तलाक; FIR दर्ज

Dehradun News In Hindi: पटेलनगर थाना क्षेत्र के पंजाबी कॉलोनी में तीन तलाक मामला सामने आया है. आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पति तीन तलाक दे दिया. पुलिस कार्रवाई कर रही है.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 29 May 2026 05:28 PM (IST)
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देहरादून के पटेलनगर थाना क्षेत्र के पंजाबी कॉलोनी से तीन तलाक का मामला सामने आया है. आरोप है कि पति ने दहेज की मांग की पूरी करने पर महिला के साथ मारपीट की और विरोध करने पर तीन तलाक देकर घर से भगा दिया. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, तीन तलाक का मामला पटेलनगर थाना क्षेत्र के पंजाबी कॉलोनी से सामने आया है. बताया गया कि पीड़िता कौसर का निकाह 26 जनवरी 2026 को आलसफ के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज से हुआ था. कौसर के मुताबिक, शादी के कुछ समय बाद ही पति का असली चेहरा सामने आ गया. महिला ने बताया कि मायके से पैसे लाने के लिए पति उसके साथ मारपीट करता था.

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धमकियों का दौर, फिर तलाक

कौसर बताती हैं कि जब वह मायके से रकम नहीं ला सकीं तो पति ने तीन तलाक की धमकी को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. उन्होंने अपना घर बचाने की कोशिश में लंबे समय तक चुपचाप मार और जुल्म सहन किए. लेकिन 18 मई 2026 को हालात उस मोड़ पर आ गए जहां से लौटना नामुमकिन था पति ने आवेश में आकर तीन तलाक दे दिया और रिश्ता खत्म करने का ऐलान कर दिया. महिला ने पति से खुद की जान के लिए खतरा बताया है.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

पटेलनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4, मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी.

केंद्र सरकार ने तीन तलाक को घोषित किया है अपराध

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 2019 में ही तीन तलाक को कानूनी अपराध घोषित कर दिया था, जिसमें तीन साल तक की सजा का प्रावधान है. बावजूद इसके इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं, जो यह बताते हैं कि कानून की जानकारी और उसका डर जमीनी स्तर पर अभी पूरी तरह नहीं उतर पाया है.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 29 May 2026 05:28 PM (IST)
Tags :
Uttarakhand Police Dehradun News UTTARAKHAND NEWS
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