UP Politics: INDIA गठबंधन नहीं, कांग्रेस को...', प्रियंका राहुल के करीबी नेता ने यूपी चुनाव पर दिया बड़ा बयान
UP News In Hindi: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस इस बार पूरी रणनीति बना रही है. इसी क्रम में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने INDIA गठबंधन को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है.
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. कांग्रेस इस बार पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की रणनीति बना रही है. इसी क्रम में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सोमवार को INDIA गठबंधन को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है.
इमरान मसूद ने कहा- INDIA गठबंधन कैसा बनेगा और उसमें क्या होगा, मैं उस सिस्टम का हिस्सा नहीं हूं. मैं कांग्रेस का सिपाही हूं और केवल कांग्रेस को मजबूत करने और खड़ा करने के लिए अपना जी-जान लगाऊंगा.
'अंतिम फैसला पार्टी का...'
मसूद ने हालांकि स्पष्ट किया कि अंतिम फैसला पार्टी का होगा और पार्टी जो निर्णय लेगी, उसे वह पूरी निष्ठा से लागू करेंगे. उनके इस बयान को कांग्रेस के अंदरूनी सोच का संकेत माना जा रहा है. बता दें कि इमरान मसूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मजबूत पहचान रखते हैं और सहारनपुर सीट पर उनकी पकड़ मानी जाती है.
बता दें इमरान मसूद को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का करीबी माना जाता है.
इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी.एल. पुनिया ने कहा था कि 2027 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के साथ सीट बंटवारे की बातचीत जल्द शुरू होनी चाहिए और उम्मीदवार चयन का काम भी तेजी से किया जाए. पुनिया के बयान और इमरान मसूद के ताजा बयान से लग रहा है कि कांग्रेस UP में गठबंधन की शर्तों पर चर्चा के साथ-साथ अपनी स्वतंत्र तैयारी भी तेज कर रही है.
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कांग्रेस यूपी में संगठनात्मक स्तर पर जोर-शोर से कर रही काम
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इमरान मसूद का बयान कांग्रेस के उन नेताओं की सोच को दर्शाता है जो चाहते हैं कि पार्टी गठबंधन के भरोसे न बैठे बल्कि अपनी ताकत बढ़ाए. वर्तमान में कांग्रेस यूपी में संगठनात्मक स्तर पर भी जोर-शोर से काम कर रही है.
पार्टी 2027 के चुनाव को बेहद महत्वपूर्ण मान रही है और इसे लेकर रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है. इमरान मसूद के बयान से यह भी साफ होता है कि कांग्रेस कार्यकर्ता स्तर पर पार्टी की ब्रांडिंग और विस्तार पर फोकस कर रही है, गठबंधन की बात आगे बढ़े या न बढ़े.
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