महोबा में सपा का प्रदर्शन, ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों पर मुआवजे की मांग, सरकार पर साधा निशाना

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सपा ने खरीद केंद्रों पर धांधली रोकने की मांग की.

उत्तर प्रदेश के महोबा में असमय बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है. सांसद अजेंद्र सिंह लोधी और जिलाध्यक्ष शोभालाल यादव के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सदर तहसील पहुंचकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित चार सूत्रीय ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा. सपाइयों ने जमकर नारेबाजी कर चेतावनी दी है कि यदि किसानों को जल्द न्याय और मुआवजा नहीं मिला, तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे.

जिले में कुदरत की मार झेल रहे किसानों की आवाज उठाने के लिए सोमवार को समाजवादी पार्टी सड़क पर नजर आई. सांसद अजेंद्र सिंह लोधी, पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद और जिला अध्यक्ष शोभालाल यादव के नेतृत्व में सपाइयों ने सदर तहसील में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया. मामला पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश और तेज हवाओं से बर्बाद हुई फसलों का है, जिससे किसान अब अपनी बेटियों की शादी और कर्ज चुकाने को लेकर गहरे संकट में है.

ओलावृष्टि से 80 फीसदी नुकसान

सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि ओलावृष्टि से किसानों का 80 फीसदी तक नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार सोई हुई है. उन्होंने बीजेपी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का दावा सिर्फ कागजों और माइक तक सीमित है.

वहीं पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर पूरी पार्टी किसानों के सम्मान में मैदान में है और तत्काल मुआवजे की मांग कर रही है.

खरीद केन्द्रों पर लगाए आरोप

जिला अध्यक्ष शोभालाल यादव ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी खरीद केंद्रों पर किसानों के बजाय व्यापारियों का अनाज खरीदा जा रहा है और बारदाने की कमी का बहाना बनाकर असली किसानों को टरकाया जा रहा है. उन्होंने बिचौलियों द्वारा बीमा राशि हड़पने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया.

समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन के माध्यम से चार प्रमुख मांगें रखी हैं जिनमें प्रभावित खेतों का पारदर्शी और प्रामाणिक सर्वे कराया जाए. पंचायत वार क्षतिपूर्ति सूची समयबद्ध तरीके से जारी हो. मुआवजे की राशि सीधे और जल्द से जल्द किसानों के खातों में पहुंचे. गेहूं खरीद केंद्रों पर हो रही धांधली को तुरंत रोका जाए.

ज्ञापन लेने के बाद तहसीलदार दिवाकर मिश्रा ने बताया कि किसानों के नुकसान और खरीद केंद्रों की समस्याओं को लेकर पत्राचार शुरू कर दिया गया है.फिलहाल, सपा के इस तेवर ने जिले की सियासत गरमा दी है.