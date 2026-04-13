हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026TS Inter Results 2025Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडNoida Protest पर सियासत, सीएम के बयान पर अखिलेश का पलटवार, कहा- UP नहीं संभल रहा है तो गद्दी से उतरकर जाइए

Noida Protest पर सियासत, सीएम के बयान पर अखिलेश का पलटवार, कहा- UP नहीं संभल रहा है तो गद्दी से उतरकर जाइए

Noida Protest Update: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन और उस दौरान हुई हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर तीखा पलटवार किया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: राहुल सांकृत्यायन | Updated at : 13 Apr 2026 06:07 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • अखिलेश यादव ने नोएडा मजदूरों के आंदोलन पर योगी से मांगा इस्तीफा.
  • योगी के खुफिया तंत्र पर सवाल, नक्सलियों से तुलना पर उठाया ऐतराज.
  • योगी सरकार पर महंगाई और भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया.
  • अखिलेश ने कहा, प्रदेश न संभले तो जनता उतारेगी सत्ता से.

उत्तर प्रदेश स्थित गौतमबुद्धनगर में श्रमिकों के आंदोलन के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांग लिया है. सीएम योगी ने अपने बयान में आशंका जताई थी कि नोएडा में जो हुआ है वह किसी की साजिश है. 

अब सीएम के इस बयान पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी नोएडा के मज़दूरों के आंदोलन को किसी की साज़िश बता रहे हैं तो एक सवाल जनता आपसे पूछ रही है कि अगर ये सच है तो आपकी खुफिया पुलिस क्या आपके साथ बंगाल प्रचार करने गयी थी या वनस्पति की खोजबीन में लीन थी या उसके प्रभाव में. मजदूरों के आंदोलन को नक्सलवाद के आरोप से बदनाम करने से पहले आप ये बताएं कि आपने ऐसा क्या किया है कि 10 सालों में ऐसे हालात बन गये.

Noida में प्रदर्शन और हिंसा के बीच इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक्शन लेगी पुलिस, जारी किया बयान

अखिलेश ने लिखा कि आप मजदूरों के ज़ख़्मों पर मलहम नहीं लगा सकते तो न लगाएं लेकिन उन जख्मों पर नमक तो न छिड़कें. भाजपाई कमीशनखोरी से जन्मी महंगाई के कारण परिवारवाले वैसे ही दुखी है उसके ऊपर अवांछित दोषारोपण करने का जो पाप आप कर रहे हैं, वो घोर निंदनीय है. इससे हालात बद से बदतर हो सकते हैं.

न इनसे देश संभल रहा है, न प्रदेश- अखिलेश

यूपी के पूर्व सीएम ने लिखा कि अगर आप से प्रदेश नहीं संभल रहा है तो ससम्मान इस गद्दी से उतरकर जाइए, नहीं तो जनता उतार देगी.  भाजपाई खुद तो अंतिम दौर के भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त हैं, इसीलिए न इनसे देश संभल रहा है, न प्रदेश. 

उन्होंने लिखा कि भाजपा का डबल इंजन, जनता के लिए ट्रबल इंजन बन गया है. जनता इन सब इंजनों के पहिए खोल देगी और पुर्जे निकालकर, हमेशा के लिए कबाड़खाने में भेज देगी.

Noida में प्रदर्शनकारियों ने बयां किया दर्द, कमरे के किराये से लेकर राशन तक... इन वजहों से सड़क पर उतरे श्रमिक

सीएम योगी ने क्या कहा था?

बता दें मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा था कि औद्योगिक अशांति पैदा करने वालों से सावधान रहिए, उनको सफल मत होने दीजिए. उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार श्रमिकों के साथ है, उद्यमी को सुरक्षा देगी और हर श्रमिक को संरक्षण भी प्रदान करेगी.

सीएम योगी ने कहा था कि कुछ लोग शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के षड्यंत्र कर रहे हैं. मैं औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले और इकाइयों से कहूंगा कि याद कीजिए कि डबल इंजन की सरकार आपके साथ कैसे खड़ी होती है. कोविड काल में आपने देखा होगा.

Published at : 13 Apr 2026 05:38 PM (IST)
Tags :
Yogi Adityanath Akhilesh Yadav Up News Noida News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Protest Live: नोएडा में पूरे दिन प्रदर्शन और हिंसा के बाद शांति का दौर, कई रूट्स पर ट्रैफिक सामान्य, फील्ड पर कमिश्नर और डीएम
नोएडा में पूरे दिन प्रदर्शन और हिंसा के बाद शांति का दौर, कई रूट्स पर ट्रैफिक सामान्य, फील्ड पर कमिश्नर और डीएम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: अमेठी-सुल्तानपुर के दौरे पर आए अखिलेश यादव बढ़ा गए कांग्रेस की टेंशन? 2027 चुनाव में बदलेंगे समीकरण!
अमेठी-सुल्तानपुर के दौरे पर आए अखिलेश यादव बढ़ा गए कांग्रेस की टेंशन? 2027 चुनाव में बदलेंगे समीकरण!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा में सपा का प्रदर्शन, ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों पर मुआवजे की मांग, सरकार पर साधा निशाना
महोबा में सपा का प्रदर्शन, ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों पर मुआवजे की मांग, सरकार पर साधा निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद में बाइक स्टंट बना जानलेवा, तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक डिवाइडर से टकराई, युवती की मौत
गाजियाबाद में बाइक स्टंट बना जानलेवा, तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक डिवाइडर से टकराई, युवती की मौत
Advertisement

वीडियोज

Saharanpur में बड़ा हादसा, 5 गाड़ियों की टक्कर, कई घायल | ABP NEWS
US Iran Peace Talk Update: फिर बम बरसेंगे या बातचीत का नया रास्ता खुलेगा? | Iarael | Ceasefire |News
Sandeep Chaudhary : शांतिवार्ता फेल...Trump करने लगे जंग की तयारी? |US Iran Peace Talks | Pak
US Iran Peace Talk Update: बातचीत के बीच क्यों भागे JD Vance? बड़ा खुलासा! | Iarael | Ceasefire | US
Janhit: 21 घंटे की वार्ता फेल, क्या अब बारूद बोलेगा?| Iran US Peace Talk | Islamabad | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran War: महायुद्ध का आगाज! होर्मुज पर ट्रंप के नाकेबंदी की घड़ी पास, नेतन्याहू बोले- किसी भी वक्त खत्म हो सकता है सीजफायर
महायुद्ध का आगाज! होर्मुज पर ट्रंप के नाकेबंदी की घड़ी पास, नेतन्याहू बोले- किसी भी वक्त खत्म सीजफायर
बिहार
बिहार में जिन नामों की चर्चा उसमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा? नए CM पर JDU की दो टूक
बिहार में जिन नामों की चर्चा उसमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा? नए CM पर JDU की दो टूक
इंडिया
'हम चुनाव की आंधी में अंधे नहीं हो सकते...', बंगाल SIR में बाहर हुए लोगों की याचिका पर SC की वोट के अधिकार पर सख्त टिप्पणी
'हम चुनाव की आंधी में अंधे नहीं हो सकते...', बंगाल SIR में बाहर हुए लोगों की याचिका पर SC की वोट के अधिकार पर सख्त टिप्पणी
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Box Office: 'भूत बंगला' से अक्षय-प्रियदर्शन रच सकते हैं इतिहास? 16 साल बाद जोड़ी को मिल सकती है सबसे बड़ी ओपनिंग!
'भूत बंगला' से अक्षय-प्रियदर्शन की जोड़ी रचेगी इतिहास? 16 साल बाद मिलेगी सबसे बड़ी ओपनिंग!
आईपीएल 2026
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
शिक्षा
लाखों में सैलरी पाने का मौका, असिस्टेंट प्रोफेसर समेत कई पदों पर यहां निकली वैकेंसी; बस चाहिए ये क्वालिफिकेशन
लाखों में सैलरी पाने का मौका, असिस्टेंट प्रोफेसर समेत कई पदों पर यहां निकली वैकेंसी; बस चाहिए ये क्वालिफिकेशन
विश्व
US Iran War: ईरान ने भारत-रूस और चीन की तारीफों के बांधे पुल, यूएस-इजरायल पर लगाया युद्ध भड़काने का आरोप
ईरान ने भारत-रूस और चीन की तारीफों के बांधे पुल, US-इजरायल पर लगाया युद्ध भड़काने का आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Protest Live: नोएडा में प्रदर्शन और हिंसा के बीच फील्ड पर प्रशासन, सरकार बोली- हम श्रमिकों के साथ, अखिलेश ने मांगा सीएम का इस्तीफा
नोएडा में प्रदर्शन और हिंसा के बीच फील्ड पर प्रशासन, सरकार बोली- हम श्रमिकों के साथ, अखिलेश ने मांगा सीएम का इस्तीफा
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget