Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अखिलेश यादव ने नोएडा मजदूरों के आंदोलन पर योगी से मांगा इस्तीफा.

योगी के खुफिया तंत्र पर सवाल, नक्सलियों से तुलना पर उठाया ऐतराज.

योगी सरकार पर महंगाई और भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया.

अखिलेश ने कहा, प्रदेश न संभले तो जनता उतारेगी सत्ता से.

उत्तर प्रदेश स्थित गौतमबुद्धनगर में श्रमिकों के आंदोलन के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांग लिया है. सीएम योगी ने अपने बयान में आशंका जताई थी कि नोएडा में जो हुआ है वह किसी की साजिश है.

अब सीएम के इस बयान पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी नोएडा के मज़दूरों के आंदोलन को किसी की साज़िश बता रहे हैं तो एक सवाल जनता आपसे पूछ रही है कि अगर ये सच है तो आपकी खुफिया पुलिस क्या आपके साथ बंगाल प्रचार करने गयी थी या वनस्पति की खोजबीन में लीन थी या उसके प्रभाव में. मजदूरों के आंदोलन को नक्सलवाद के आरोप से बदनाम करने से पहले आप ये बताएं कि आपने ऐसा क्या किया है कि 10 सालों में ऐसे हालात बन गये.

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अखिलेश ने लिखा कि आप मजदूरों के ज़ख़्मों पर मलहम नहीं लगा सकते तो न लगाएं लेकिन उन जख्मों पर नमक तो न छिड़कें. भाजपाई कमीशनखोरी से जन्मी महंगाई के कारण परिवारवाले वैसे ही दुखी है उसके ऊपर अवांछित दोषारोपण करने का जो पाप आप कर रहे हैं, वो घोर निंदनीय है. इससे हालात बद से बदतर हो सकते हैं.

न इनसे देश संभल रहा है, न प्रदेश- अखिलेश

यूपी के पूर्व सीएम ने लिखा कि अगर आप से प्रदेश नहीं संभल रहा है तो ससम्मान इस गद्दी से उतरकर जाइए, नहीं तो जनता उतार देगी. भाजपाई खुद तो अंतिम दौर के भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त हैं, इसीलिए न इनसे देश संभल रहा है, न प्रदेश.

उन्होंने लिखा कि भाजपा का डबल इंजन, जनता के लिए ट्रबल इंजन बन गया है. जनता इन सब इंजनों के पहिए खोल देगी और पुर्जे निकालकर, हमेशा के लिए कबाड़खाने में भेज देगी.

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सीएम योगी ने क्या कहा था?

बता दें मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा था कि औद्योगिक अशांति पैदा करने वालों से सावधान रहिए, उनको सफल मत होने दीजिए. उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार श्रमिकों के साथ है, उद्यमी को सुरक्षा देगी और हर श्रमिक को संरक्षण भी प्रदान करेगी.

सीएम योगी ने कहा था कि कुछ लोग शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के षड्यंत्र कर रहे हैं. मैं औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले और इकाइयों से कहूंगा कि याद कीजिए कि डबल इंजन की सरकार आपके साथ कैसे खड़ी होती है. कोविड काल में आपने देखा होगा.