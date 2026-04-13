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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडNoida Phase 2 Protest Live: नोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग पर श्रमिक आक्रामक, DND, 62, समेत कई रास्तों पर भारी ट्रैफिक, मंत्री बोले- राजनीति हो रही

Noida Phase 2 Protest Live: नोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग पर श्रमिक आक्रामक, DND, 62, समेत कई रास्तों पर भारी ट्रैफिक, मंत्री बोले- राजनीति हो रही

Noida Phase 2 Protest Live: नोएडा के फेज-2 इलाके में सोमवार सुबह वेतन को लेकर चल रहा श्रमिकों का प्रदर्शन हिंसक हो गया. करीब 9:30 बजे एक निजी कंपनी के कर्मचारी सैलरी की मांग को लेकर एकत्र हुए थे.

By : एबीपी यूपी डेस्क  | Updated at : 13 Apr 2026 11:36 AM (IST)

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नोएडा फेज़ 2 विरोध प्रदर्शन: लाइव अपडेट्स
Source : ANI

Background

उत्तर प्रदेश के नोएडा के फेज-2 इलाके में सोमवार सुबह वेतन को लेकर चल रहा श्रमिकों का प्रदर्शन हिंसक (Noida Phase 2 Protest) हो गया. करीब 9:30 बजे एक निजी कंपनी के कर्मचारी सैलरी की मांग को लेकर एकत्र हुए थे, लेकिन पुलिस से कहासुनी के बाद स्थिति तेजी से बिगड़ गई और प्रदर्शन उग्र रूप ले बैठा.

नोएडा के फेज़ 2 में, एक कंपनी के बड़ी संख्या में कर्मचारी वेतन वृद्धि की अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन के लिए जमा हुए. इस विरोध प्रदर्शन के दौरान वाहनों और संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया गया, और पत्थरबाज़ी भी हुई. स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए यहाँ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.

उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस मामले में 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है.

उधर, लखनऊ में श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों से जुड़े मुद्दों पर कड़े निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि हर श्रमिक को सम्मानजनक मानदेय, सुरक्षित कार्य वातावरण और सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए.

उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी औद्योगिक इकाइयां श्रम कानूनों का अक्षरशः पालन करें और श्रमिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए. सीएम ने निर्देश दिया कि सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण अगले 24 घंटे के भीतर उद्योग संगठनों, प्रतिनिधियों और इकाई प्रबंधन से सीधा संवाद स्थापित करें.

मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग को स्थानीय प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय बनाकर सभी औद्योगिक इकाइयों से लगातार संवाद बनाए रखने को कहा. साथ ही चेतावनी दी कि श्रमिकों के नाम पर माहौल बिगाड़ने वाले तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और औद्योगिक क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाई जाए.

इसके अलावा, उन्होंने अधिकारियों को आगाह किया कि देश में कमजोर पड़ चुके नक्सलवाद को पुनर्जीवित करने की साजिशों से सतर्क रहें और किसी भी भड़काऊ गतिविधि पर कड़ी नजर रखें.

11:36 AM (IST)  •  13 Apr 2026

DND समेत कई रास्तों पर ट्रैफिक

नोएडा में श्रमिकों के आंदोलन के बीच डीएनडी समेत कई रास्तों पर ट्रैफिक जाम है. इसके साथ ही सेक्टर 59 मेट्रो, 62, 84 के पास भी जाम है. 

11:35 AM (IST)  •  13 Apr 2026

Noida Phase 2 Protest Live: नरेंद्र कश्यप ने किया राजनीति होने का दावा

नरेंद्र कश्यप ने कहा कि कुछ राजनीतिक तत्व प्रदेश की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं और यह संभव है कि कुछ लोगों को भड़काया या गुमराह किया गया हो. उनका कहना था कि पिछले 48 घंटों से शांतिपूर्ण चल रहा प्रदर्शन अचानक उग्र हो जाना संदेह पैदा करता है कि किसी ने माहौल खराब करने का प्रयास किया है.

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