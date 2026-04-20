Mahoba News: दुकान के बाहर शराब पीने से मना करना पड़ा भारी, दबंगों ने घर में घुसकर की पिटाई और नकदी लूटी
UP News In Hindi: महोबा में एक किराना दुकानदार के द्वारा दरवाजे पर शराब पीने से मना करने को लेकर जमकर लाठी-डंडों से मारपीट की गई. दबंगो में ने घर में भी उत्पाद मचाया और दुकान भी तोड़ डाली.
उत्तर प्रदेश के महोबा में दबंगों के हौसले बुलंद हैं. शहर के भटीपुरा मोहल्ले में दरवाजे पर शराब पीने से मना करने पर एक किराना दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की गई. लाठी-डंडों से लैस दबंगों ने न केवल घर में घुसकर उत्पाद मचाया, बल्कि दुकान में तोड़फोड़ कर नकदी निकालकर फरार हो गए. गुंडागर्दी का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
दुकान के चबूतरे पर शराब पीने से किया था मना
महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र का भटीपुरा मोहल्ला में बेखौफ दबंगों की गुंडई सामने आई है. कानून का खौफ ताक पर रखकर कुछ दबंगों ने एक गरीब दुकानदार के घर में घुसकर ऐसा कोहराम मचाया, जिससे पूरा इलाका दहशत में आ गया. घटना की शुरुआत एक मामूली विवाद से हुई थी.
पीड़ित शंकर प्रजापति, जो अपने घर के बाहर छोटी सी किराने की दुकान चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं, उन्होंने दोपहर में अपनी दुकान के चबूतरे पर बैठकर शराब पी रहे कुछ युवकों को शराब पीने से मना किया था. बस इतनी सी बात इन दबंगों को नागवार गुजरी.
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रात में बीजली जाते ही किया लाठी-डंडों से वार
वे लोग उस वक्त तो गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देकर चले गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है. इस विवाद के बाद पीड़ित को क्या पता था कि दबंग फिर उसके ऊपर हमलावर हो जाएंगे. रविवार (19 अप्रैल) की रात जब शंकर अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक बिजली चली गई. इसी अंधेरे का फायदा उठाकर दबंग लाठी-डंडों के साथ शंकर के घर पर धावा बोल दिया.
दुकान में तोड़फोड़ कर गल्ले से 6000 रुपये भी निकाले
पीड़ित का आरोप है कि हमलावरों ने उसे बुरी तरह पीटा, जिससे बचने के लिए उसे घर के अंदर छिपना पड़ा. दबंगों ने अपना गुस्सा दुकान पर निकाला. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. बेखौफ होकर दबंगों ने दुकान का सामान तहस-नहस कर डाला और न केवल तोड़फोड़ की, बल्कि गल्ले में रखे करीब 6000 रुपये भी निकालकर फरार हो गए. जाते-जाते वे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे गए हैं.
घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 और भटीपुरा चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है और पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है. पीड़ित को डर है कि कहीं उसके साथ कोई अनहोनी घटित ना हो जाए, उसने पुलिस से आरोपियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
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Source: IOCL